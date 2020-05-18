Чи введуть в Україні "паспорти здоров’я" для туристів?

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Чи будуть в Україні «паспорти здоров’я» для туристів і тих, хто перетинає кордон? Про це в інтерв’ю РБК-Україна розказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Радіо Свобода, інформує NNS.

За словами міністра закордонних справ, в Україні не обговорюють ідею «паспорта здоров’я».

«У нас в Україні не обговорюється. На міжнародному рівні є такі ідеї, але поки вони не матеріалізовані. З практичних рішень там поки схиляються до таких, що при в'їзді потрібно буде, наприклад, показати довідку про те, що у людини за певну кількість днів був негативний ПЛР-тест на коронавірус. І потім, після повернення додому, людина має посидіти у самоізоляції, зробити ще один тест», – сказав Кулеба.

Він припускає, що «це все заспокоїться, вийде на свою колію і будуть знайдені якісь формати найменш болючого життя в умовах пандемії коронавірусу».

Наприкінці квітня Греція виступила з ініціативою запровадити «паспорт здоров’я» для туристів, який підтверджуватиме, що людина не є носієм коронавірусу.

Як повідомляло Інтерфакс-Україна, голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів заявила, що якщо так звані паспорти здоров'я буде впроваджено у світі й рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), їх буде впроваджено також і в Україні.

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За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 4,7 мільйона випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Наразі одужали вже 1,7 мільйона пацієнтів, 315 тисяч людей померли.

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