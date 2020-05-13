У МОЗ прокоментували ймовірність відкриття дитсадків після 22 травня

В МОЗ є чіткий алгоритм щодо зняття обмежень, а умови пом'якшення карантину та відкриття дитячих садочків планують презентувати вже цього тижня, пише Українська правда, передає NNS.

Про це на пресбрифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на запитання щодо ймовірності відновлення роботи дитячих садків після 22 травня.

"В нас є чіткий алгоритм щодо зняття наших обмежень.

Тобто є показники, це різні показники, які будуть впливати на пом'якшення карантину.

Також в нас згідно з цими показниками є прогнозовані дати, коли ми вважаємо, можемо цього досягнути.

Контрольні дати, які ми розробили для себе. Наприклад, 22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі.

Буквально цього тижня ми будемо презентувати це все. Ми будемо звертатися до уряду для затвердження цього відповідною постановою", – сказав він.