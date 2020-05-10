Коли і за яких умов в Україні закінчиться масковий режим

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Коли в Україні закінчиться масковий режим розповів заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна, передає NNS.

За його словами, якщо число випадків буде йти до зниження, то масковий режим може завершитися до кінця літа.

"Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадків і маска стане з нами невід'ємним другом до кінця цього року", - сказав він.

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Ляшко також підкреслив, що наступний перегляд карантину відбудеться 22 травня.

"Поки буде карантин, до тих пір ми будемо в масках, з антисептиками та соціальною дистанцією. Іншого виходу немає. Ми говоримо про те, що у нас розробляється поетапний план виходу з карантину. Ми вже зараз пом'якшуємо обмеження з 11 травня. Наступний етап перегляду карантину - 22 травня. Будемо дивитися розвиток епідситуації", - додав він.

Нагадуємо, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 травня в Україні 15232 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 391 летальний, 3060 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 522 нові випадки.

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