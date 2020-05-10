За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіло 30 дітей та 110 медпрацівників

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Станом на 10 годину за останню добу на COVID-19 в Україні захворіли 522 людини, з них 30 дітей та 110 медпрацівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН, інформує NNS.

"За минулу добу захворіло 522 особи, з них 30 дітей та 110 медпрацівників. Було госпіталізовано 134 особи. Зафіксовано 15 летальних випадків, при цьому 151 пацієнт одужав", - сказав Степанов.

Загалом, за весь час пандемії, захворіло 15232 людини, з них 1056 дітей та 2964 медпрацівника, при цьому загалом одужало 3060 осіб, а летальних випадків 391.

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Також міністр повідомив, що за минулу добу здійснено 7301 дослідження методом ПЛР.