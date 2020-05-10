МЗС повідомило, скільки українців з COVID-19 померло за кордоном

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За даними на вечір 9 травня, 8 українських громадян померло від COVID-19 за межами країни. Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ повідомляє Українська правда, інформує NNS.

Водночас побороли захворювання 63 громадянина України. Зокрема, 22 українця вилікувались у Греції, 6 – у Польщі, 5 – в Іспанії.

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Продовжують боротися з хворобою в Італії – 121 людина. Також 6 українців хворіють на COVID-19 у Чехії, 4 – у Німеччині, 3 – в Австрії, по 2 – у США та Швеції.

«17 658 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в рамках системи "Захист"» — повідомили в МЗС.

У світі з 4 085 276 випадків захворювання коронавірусом 1 427 017 осіб одужало та 279 502 померло.