Влада Китаю визнала прорахунки під час пандемії COVID-19

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Влада в Пекіні визнала, що стрімке поширення коронавірусу оголило прогалини в системі охорони здоров'я. Китайські чиновники пообіцяли реформувати систему профілактики інфекційних захворювань. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters і DW, інформує NNS.

У відповідь на нинішню пандемію COVID-19 влада Китаю оголосила реформу методів профілактики інфекційних захворювань і системи раннього оповіщення епідемій, заявив представник Національної комісії з охорони здоров'я КНР Лі Бін.

"Епідемія коронавірусу стала значним іспитом кваліфікації нашого уряду і викрила прогалини в системі охорони здоров'я і боротьби з серйозними епідеміями", наголосив чиновник. У боротьбі проти епідемій потрібно бути готовим до обробки та оцінки великих обсягів даних, наголосив посадовець.

На думку Лі Біна, штучний інтелект і хмарні обчислення мають застосовуватися задля кращого аналізу захворюваності, поширення вірусу і оптимального розподілу необхідного медичного обладнання та матеріалів. Потрібно також поліпшити систему медичного страхування і складування товарів першої необхідності, наголосив чиновник.

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Відомство охорони здоров'я КНР створить "централізовану, єдину і ефективну" систему для більш швидкого реагування на подібні кризи, запевнив Лі.

Напередодні влада Китаю пообіцяла підтримати розслідування причин пандемії COVID-19 під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Це має стати глобальною відповіддю на нинішню коронавірусну кризу. Китай вперше повідомив ВООЗ про виявлені в мегаполісі Ухань випадки нового вірусу наприкінці грудня 2019 року.

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Досі вважалося, що поширення коронавірусної інфекції по світу почалося саме в грудні минулого року на території материкового Китаю. За кордоном влада Піднебесної зазнає різкої критики за мляву реакцію на спалах захворювання в Ухані. Особливо жорстко дії Пекіна щодо боротьби з коронавірусом критикує Вашингтон.

З початку пандемії в світі вірусом SARS-CoV-2 заразилися понад 4 026 729 осіб, а число жертв спричиненого ним легеневого захворювання перевищило 279 тисяч осіб. Від хвороби в світі одужало 1,338 мільйона пацієнтів.