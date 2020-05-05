В ООН порахували, скільки жителі планети втратили через пандемію COVID-19

- 05 трав. 2020
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В ООН підрахували фінансові втрати населення світу у 2020 році внаслідок пандемії коронавірусу COVID-19. Про це з посиланням на Інтерфакс-Україна повідомляє Depo.ua, інформує NNS.
Таку заяву зробив голова 74-ї сесії Генасамблеї ООН, представник Нігерії Тіджані Мухаммад-Банді.
Зазначається, що людство втратило $3,4 трлн.
"Згідно з даними Міжнародної організації праці (МОП), через пандемію коронавірусу в 2020 році люди по всьому світу зазнали збитків в розмірі $3,4 трлн. Всі країни (...) наразі знаходяться під великим тиском. Жодна країна світу самостійно не може вистояти проти таких труднощів. Ми хочемо спільними зусиллями перемогти пандемію COVID-19", – зазначив він.
Для цього, за словами Мухаммад-Банді, повинна бути створена нова, стійка система, яка припинить війни в різних країнах.
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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 5 травня в Україні 12697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужало. Хворобу підтверджено у 881 дитина та 2 479 медиків.
За добу зафіксовано 366 нових випадків.
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