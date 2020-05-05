Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 травня

- 05 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 5 травня в Україні 12697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 366 нових випадків, передає NNS із посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 454 випадки;
Волинська область — 343 випадки;
Дніпропетровська область — 478 випадків;
Донецька область — 83 випадки;
Житомирська область — 448 випадків;
Закарпатська область — 546 випадків;
Запорізька область — 287 випадків;
Івано-Франківська область — 1015 випадків;
Кіровоградська область — 401 випадок;
м. Київ — 1583 випадки;
Київська область — 866 випадків;
Львівська область — 514 випадків;
Луганська область — 38 випадків;
Миколаївська область — 163 випадки;
Одеська область — 469 випадків;
Полтавська область — 231 випадок;
Рівненська область — 779 випадків;
Сумська область — 112 випадків;
Тернопільська область — 923 випадки;
Харківська область — 377 випадків;
Херсонська область — 142 випадки;
Хмельницька область — 119 випадків;
Чернівецька область — 1948 випадків;
Черкаська область — 314 випадків;
Чернігівська область — 64 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 травня 2020 року до Центру надійшло 1041 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 33311 повідомлень про підозру на COVID-19.
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