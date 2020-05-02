ВООЗ продовжила дію глобальної надзвичайної ситуації через коронавірус

Завантажте мобільний додаток сайту

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу, повідомляє Укрінформ, передає NNS.

Рішення прийняли за підсумками засідання комітету ВООЗ щодо надзвичайної ситуації.

Про це повідомив на брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.

«Пандемія залишається надзвичайною ситуацією для суспільної охорони здоров'я», – сказав Гебреісус.

За його словами, висновок про те, що пандемія, як і раніше, є надзвичайною ситуацією світового рівня, зроблено на засіданні комітету, який складався з 18 експертів та 13 консультантів, одноголосно.

Наступне засідання комітету ВООЗ щодо надзвичайної ситуації у зв'язку з коронавірусом скличуть впродовж 90 днів.

ВООЗ закликає країни світу продовжувати допомагати вразливим до пандемії державам.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 2 травня з початку пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксували 3 млн 401 тисячу 394 інфікованих, з них 239 615 пацієнтів померли, а 1 млн 83 тисячі 816 одужали.

В Україні на 2 травня підтверджено 11 411 випадків захворюваності на COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 550 нових випадків.