Як будуть працювати перукарні, магазини та ресторани з 11 травня: у МОЗ затвердили рекомендації

- 10 трав. 2020
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко затвердив тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину, пише Українська правда, інформує NNS.
Про це він повідомив у Фейсбук.
«Затвердив постановами Головного державного санітарного лікаря України тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину», — написав Ляшко
Головний санлікар нагадав, що 11 травня в Україні будуть послаблені карантинні заходи.
Раніше ми писали: Карантин в Україні продовжать до 22 травня
Він підкреслив, що сьогодні дуже важливо знайти баланс між збереженням життя та здоров’я людей і поступовим запуском економіки.
Ляшко опублікував рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину:
- в перукарнях та салонах краси: https://bit.ly/3fxJbsc
- при роботі закладів громадського харчуванням: https://bit.ly/2WKgAaJ
- при торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами: https://bit.ly/2SM2Zyg
- при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях: https://bit.ly/2WHGFqB
- при наданні стоматологічної допомоги: https://bit.ly/2xNa1vo
- в закладах стаціонарної психіатричної допомоги, медико-соціального та соціального захисту населення: https://bit.ly/35L2iKL
Нагадаємо, Кабмін дозволив з 11 травня відкрити парки, сквери, дитячі та спортивні майданчики, стоматології, салони краси та перукарні, відновити діяльність нотаріусів, адвокатів, психологів. А також роботу літніх майданчиків кафе і магазинів у ТРЦ.
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