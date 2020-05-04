Карантин в Україні продовжать до 22 травня - Шмигаль

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Карантин, запроваджений в Україні у зв'язку з епідемією коронавірусу, буде продовжений до 22 травня, але з 11 травня будуть діяти певні пом'якшення, повідомляє Громадське, інформує NNS.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Карантин буде продовжений до 22 травня. Далі ми будемо дивитися, як буде рухатися пандемія в світі, як буде відбуватися коливання кривої захворюваності у нас», — сказав він.

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Однак з 11 травня в країні почнуться перші послаблення обмежень, зокрема відкриють парки, сквери, зони відпочинку, салони краси, перукарні, літні майданчики окремих кафе та ресторанів. Також буде дозволена оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг, фуд-кортів, кінотеатрів та дитячих зон у торгово-розважальних центрах.

Крім того, дозволять роботу музеїв, бібліотек, які працюватимуть за певними визначеними критеріями.

«Ми дозволимо роботу закладів громадського харчування на виніс. Роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів просто неба у закладах, зареєстрованих як оператори потужності. Це дуже важлива прив’язка і можливість контролювати, в тому числі органами місцевого самоврядування», – зазначив Денис Шмигаль.