Послаблення карантину: анонсовані зміни щодо громадського транспорту

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В рамках адаптивного карантину Кабінет міністрів планує збільшити кількість місць в громадському транспорту. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Depo.ua, інформує NNS.

Шмигаль зазначив, що всі алгоритми і процедури будуть додатково розтлумачені зі сторони Кабміну та МОЗ.

"Зі сторони Кабміну і МОЗ всі алгоритми і процедури будуть додатково розтлумачені. Але всі ми розуміємо, що кількість місць в транспорті треба збільшувати з 11 травня, для того, щоб забезпечити людям можливість добиратись до роботи", – заявив прем'єр.

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Як він зазначив, у цьому питанні спільна відповідальність з місцевою владою, коли всі аспекти цього рішення будуть прораховані.

"Адже громадський транспорт, особливо у великих містах – це ризик сотен нових хворих. І тут треба діяти так само поступово і дивитись на питання безпеки. Кожен міський голова несе особисту відповідальність в кожному місті і за роботу громадського транспорту", – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжено до 22 травня