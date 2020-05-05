Правила відвідування парків та перукарень після послаблення карантину

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У Міністерстві охорони здоров'я розробили правила відвідування парків, скверів, перукарень та магазинів, інформує УНІАН, передає NNS.

Відповідний документ опубліковано на сайті МОЗу.

Зокрема, зазначається, що у перукарнях та салонах краси має відбуватись обов'язковий температурний скринінг працівників перед початком роботи. Прийом клієнтів здійснюватиметься за попереднім записом, а очікування черги має бути ззовні приміщення. Звісно, що перукарі мають бути у масках.

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У парках та скверах адміністрація зобов'язана розмістити на території і при вході в зони відпочинку правила їх відвідування. Забезпечити функціонал туалетів на території зон, наявність рідкого мила, антисептиків на вході в них і їх регулярне прибирання та дезінфекцію. Також не допускається проведення організованих заходів на території зон відпочинку, функціонування атракціонів і розважальних заходів.

Водночас відвідувачі мають право користуватися зонами відпочинку з дотриманням індивідуальних заходів профілактики та групами не більше трьох осіб. Використовувати рекреаційні зони для індивідуальних пробіжок і занять спортом при дотриманні належної соціальної дистанції та правил, встановлених адміністрацією.

Як повідомлялося, вчора, 4 травня, уряд продовжив карантин до 22 травня, знявши при цьому низку обмежень для бізнесу. Відкриють парки, сквери, зони відпочинку, салони краси, перукарні, літні майданчики кафе і ресторанів.



