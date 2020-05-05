Карантин, найімовірніше, продовжать і після 22 травня - прем'єр

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Карантинні обмеження, які діють в Україні через епідемію коронавірусу, найімовірніше будуть продовжені ще раз, після 22 травня, передає Громадське, інформує NNS.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль інтерв’ю «Українському радіо».

«Кабмін поки що на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але скоріш за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин буде продовжено і надалі з наступними етапами послаблення, якщо це дозволятиме зробити ситуація в країні», — зазначив прем'єр.

Він нагадав, що 4 травня Всесвітня організація охорони здоров’я продовжила режим пандемії та всесвітнього карантину.

Також міністр розповів, коли відкриють метро в Україні.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 5 травня в Україні 12697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужало. Хворобу підтверджено у 881 дитина та 2 479 медиків.

За добу зафіксовано 366 нових випадків.

Раніше ми також писали: В ООН порахували, скільки жителі планети втратили через пандемію COVID-19.

Нагадуємо, карантин в Україні продовжено до 22 травня.

Головне фото: DT.UA