Більшість українців за продовження карантину у разі потреби - опитування

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70% опитаних українців підтримують можливе рішення щодо продовження карантинних заходів у разі загострення ситуації з поширенням коронавірусу до червня цього року, 23% – проти цього. Такі результати надає соціологічна група «Рейтинг», інформує NNS.

Зазначається, що противників продовження карантину, якщо це буде необхідно, більше серед мешканців півдня, бідніших респондентів, прихильників партій Шарія, «Опозиційна платформа – За життя», «Батьківщина».

Майже 70% вважають запроваджений карантин ефективним, чверть – дають протилежні оцінки.

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Більше половини опитаних заявили, що обмежили вихід з дому у зв’язку з карантином. Третина зазначили що дотримуються часткових обмежень. Лише кожен десятий зазначив, що не дотримується карантину.

80% опитаних підтримують можливе посилення карантинних заходів на час Великодніх свят, 75% – на час травневих свят.

З'ясувалося, що опитані частіше слідкують за новинами про ситуацію про коронавірус — 72%, аніж за новинами про політику — 43%.

85% зазначили, що не планують йти на Великдень до церкви. Мають намір піти на Богослужіння – 4%, просто посвятити Пасхальний кошик – 7%.

82% заявили, що почали економити кошти під час карантину, 16% – зазначили, що не роблять цього.

55% опитаних зазначили, що їхніх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше аніж на місяць. 17% зазначили, що їм вистарчить збережень на термін до 2-ох місяців, 8% – до 3-ох місяців. 9% – до півроку і більше.



37% опитаних заявили, що у випадку втрати джерела доходів, швидше за все шукатимуть роботи чи підробіток, 15% намагатимуться позичити в близьких та рідних, 10% зазначили, що вийдуть на акції протесту, чи бунти, 4% – готові взяти позику фінансових установах. 14% – дали інші відповіді, 16% заявили, що у них не може виникнути ситуації втрати доходів, 13% – не змогли відповісти, як діятимуть у такій ситуації.

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Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу 10-12 квітня 2020 року. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

