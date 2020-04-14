Рада дозволила закривати на карантин цілі міста

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Верховна Рада України схвалила внесення змін до закону про запобігання поширенню коронавірусу в Україні. Відповідний законопроєкт підтримали 332 депутатів, пише 24tv.ua, інформує NNS.

Проєкт змін до "протикоронавірусного" закону вже є доступним під №3320 на сайті Верховної Ради України. Після розгляду депутати також схвалили, щоб голова Ради негайно підписав законопроєкт і передав його на підпис президенту.

Які зміни буде внесено до закону

Поняття "самоізоляція" та "обсервація"

Передовсім законопроєкт регулює визначення самоізоляції та обсерватора. Крім того, вводиться поняття обсервації, як "перебування особи, щодо якої є ризик поширення інфекційної хвороби, в обсерваторі з метою її обстеження та здійснення медичного нагляду за нею".

Крім того, законопроєкт пропонує, щоб підстави та порядок самоізоляції людей визначалися рішенням органу влади про запровадження карантину.

Разом з тим на час дії карантину державна і місцева влада створюють спеціалізовані шпиталі й обсерватори на тій території, де діє карантин.

Обов'язковій госпіталізації туди підлягають хворі на небезпечні інфекційні хвороби, а також ті люди, які мають ознаки таких хвороб.

Водночас люди, які захочуть покинути територію дії карантину до його завершення, матимуть на це право. Втім для цього їм потрібна спеціальна довідка, яка видається за результатами медичного обстеження.

Раніше ми писали: Києво-Печерська Лавра закривається на карантин: там стрімко зросла кількість інфікованих коронавірусом

Законопроєкт також дозволяє на період карантину обробку персональних даних без згоди особи. Зокрема, це – інформація щодо стану здоров'я, місця госпіталізації або самоізоляції, паспортних даних, роботи.

Цю інформацію використовуватимуть виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів. Протягом 30 днів після закінчення карантину цю інформацію буде знеособлено або знищено.

Закриття на карантин населених пунктів

Також Верховна Рада дозволила під час епідемії коронавірусу обмежувати доступ до адміністративно-територіальних одиниць з допомогою контрольно-пропускних пунктів.

Як мовиться у тексті документу, такі КПП будуть створювати на в'їздах і виїздах території карантину та окремих адміністративно-територіальних одиниць, що розміщуються на території карантину.

Залучатимуть для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників, а також матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, частин і підрозділів центральних органів виконавчої влади. Останні мають займатися сферами оборони та військового будівництва, а також охорони громадського порядку.

Передбачені законом норми будуть діяти на період встановлення карантину (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його скасування.

Для чого потрібні такі зміни до закону?

Народні депутати, які є авторами законопроєкту, пояснюють, що його метою є гармонізація законодавства з сучасними тактиками поширення епідемії коронавірусу.

Мовляв, проєкт закону розроблений з метою покращення якості та доступності медичної допомоги в умовах боротьби з коронавірусною хворобою.

