Києво-Печерська Лавра закривається на карантин: там стрімко зросла кількість інфікованих коронавірусом

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Києво-Печерська лавра зачиняється на карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусної інфекції. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає The Village Україна, інформує NNS.

«Я звертаюся до правоохоронних органів проконтролювати дотримання цього рішення», – сказав Кличко.

Із 79 випадків захворювання, зареєстрованих за минулу добу, 63 – у Києво-Печерській Лаврі. Всього у Лаврі вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

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«Місто сьогодні направить до Лаври мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування. Ми повинні мати реальну картину про вогнище захворювання», – додав Кличко.

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Як повідомлялося, в Києві станом на ранок 13 квітня підтверджено 495 випадків COVID-19. Всьго в Україні зафіксовано 3 102 випадки захворювання, з них 325 за минулу добу.