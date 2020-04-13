Києво-Печерська Лавра закривається на карантин: там стрімко зросла кількість інфікованих коронавірусом

- 13 квіт. 2020
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Києво-Печерська лавра зачиняється на карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусної інфекції. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає The Village Україна, інформує NNS.
«Я звертаюся до правоохоронних органів проконтролювати дотримання цього рішення», – сказав Кличко.
Із 79 випадків захворювання, зареєстрованих за минулу добу, 63 – у Києво-Печерській Лаврі. Всього у Лаврі вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
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«Місто сьогодні направить до Лаври мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування. Ми повинні мати реальну картину про вогнище захворювання», – додав Кличко.
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Як повідомлялося, в Києві станом на ранок 13 квітня підтверджено 495 випадків COVID-19. Всьго в Україні зафіксовано 3 102 випадки захворювання, з них 325 за минулу добу.
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