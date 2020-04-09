Як в Україні в умовах карантину будуть святити паски на Великдень

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Міністерство внутрішніх справ разом з Всеукраїнською радою церков та релігійних організацій узгодили формат проведення великих релігійних свят, йдеться в повідомленні МВС, передає ВВС News Україна, інформує NNS.

Зокрема, в церкві може перебувати священик, прислужник, дяк і люди, які технічно обслуговують богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію. Усі, крім священнослужителя, мають носити захисні маски чи респіратори.

Саме завдяки онлайн-трансляції парафіяни зможуть бачити службу.

Чи можна вірянам відвідувати храм на Великдень?

Віряни можуть відвідувати храм, але в індивідуальному порядку і лише коли не проводяться богослужіння.

За такої умови у великому храмі, окрім священика, може бути одночасно не більше двох людей, а у маленькому - лише один вірянин.

"Усі присутні зобов'язані носити маски, а ззовні не повинно бути черг", - підкреслюють в міністерстві.

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Як можна буде освятити паски?

На зустрічі узгодили декілька можливостей.

У містах священики будуть освячувати паски в пекарнях, на заводах чи в магазинах, тож віряни зможуть купити паски вже освяченими.

У сільській місцевості вірянам дозволять виставити великодні кошики за ворота, а священник зможе ходити вулицями і освячувати їх.

"Таким чином вдасться мінімізувати кількість контактів між людьми", - переконані в МВС.

Хто буде контролювати дотримання правил карантину?

У МВС підкреслили, що патрулі поліції "толерантно та виважено роз'яснюватимуть" необхідність виконання правил карантину вірянам, які захочуть поставити під сумнів заборони.

"Людське життя, його захист, фізичний та моральний розвиток особи - це спільна місія церкви та держави", - підкреслюють в міністерстві.