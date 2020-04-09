Як в Україні в умовах карантину будуть святити паски на Великдень

- 09 квіт. 2020
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Міністерство внутрішніх справ разом з Всеукраїнською радою церков та релігійних організацій узгодили формат проведення великих релігійних свят, йдеться в повідомленні МВС, передає ВВС News Україна, інформує NNS.
Зокрема, в церкві може перебувати священик, прислужник, дяк і люди, які технічно обслуговують богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію. Усі, крім священнослужителя, мають носити захисні маски чи респіратори.
Саме завдяки онлайн-трансляції парафіяни зможуть бачити службу.
Чи можна вірянам відвідувати храм на Великдень?
Віряни можуть відвідувати храм, але в індивідуальному порядку і лише коли не проводяться богослужіння.
За такої умови у великому храмі, окрім священика, може бути одночасно не більше двох людей, а у маленькому - лише один вірянин.
"Усі присутні зобов'язані носити маски, а ззовні не повинно бути черг", - підкреслюють в міністерстві.
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Як можна буде освятити паски?
На зустрічі узгодили декілька можливостей.
- У містах священики будуть освячувати паски в пекарнях, на заводах чи в магазинах, тож віряни зможуть купити паски вже освяченими.
- У сільській місцевості вірянам дозволять виставити великодні кошики за ворота, а священник зможе ходити вулицями і освячувати їх.
"Таким чином вдасться мінімізувати кількість контактів між людьми", - переконані в МВС.
Хто буде контролювати дотримання правил карантину?
У МВС підкреслили, що патрулі поліції "толерантно та виважено роз'яснюватимуть" необхідність виконання правил карантину вірянам, які захочуть поставити під сумнів заборони.
"Людське життя, його захист, фізичний та моральний розвиток особи - це спільна місія церкви та держави", - підкреслюють в міністерстві.
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