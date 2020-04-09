Кількість випадків COVID-19 в Україні станом на 9 квітня

- 09 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1982 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, інформує МОЗ, передає NNS.
Повідомляється, що з 1982 лабораторно підтверджених випадків — 57 летальних, 45 пацієнтів одужало.
За добу було зафіксовано 224 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 102 випадки;
- Волинська область — 38 випадків;
- Дніпропетровська область — 41 випадок;
- Донецька область — 11 випадків;
- Житомирська область — 31 випадок;
- Закарпатська область — 51 випадок;
- Запорізька область — 47 випадків;
- Івано-Франківська область — 218 випадків;
- Кіровоградська область — 78 випадків;
- м. Київ — 300 випадків;
- Київська область — 130 випадків;
- Львівська область — 61 випадок;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 43 випадки;
- Полтавська область — 19 випадків;
- Рівненська область — 64 випадки;
- Сумська область — 56 випадків;
- Тернопільська область — 169 випадків;
- Харківська область — 5 випадків;
- Херсонська область — 18 випадків;
- Хмельницька область — 16 випадків;
- Чернівецька область — 302 випадки;
- Черкаська область — 80 випадків;
- Чернігівська область — 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 9 квітня 2020 року до Центру надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19.
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