Кількість випадків COVID-19 в Україні станом на 9 квітня

09 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1982 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, інформує МОЗ, передає NNS.

Повідомляється, що з 1982 лабораторно підтверджених випадків — 57 летальних, 45 пацієнтів одужало.

За добу було зафіксовано 224 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 102 випадки;
  • Волинська область — 38 випадків;
  • Дніпропетровська область — 41 випадок;
  • Донецька область — 11 випадків;
  • Житомирська область — 31 випадок;
  • Закарпатська область — 51 випадок;
  • Запорізька область — 47 випадків;
  • Івано-Франківська область — 218 випадків;
  • Кіровоградська область — 78 випадків;
  • м. Київ — 300 випадків;
  • Київська область — 130 випадків;
  • Львівська область — 61 випадок;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 43 випадки;
  • Полтавська область — 19 випадків;
  • Рівненська область — 64 випадки;
  • Сумська область — 56 випадків;
  • Тернопільська область — 169 випадків;
  • Харківська область — 5 випадків;
  • Херсонська область — 18 випадків;
  • Хмельницька область — 16 випадків;
  • Чернівецька область — 302 випадки;
  • Черкаська область — 80 випадків;
  • Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 9 квітня 2020 року до Центру надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19.

Автор: Маруся Оффон

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