Церква і карантин: що радять вірянам священики

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Обмеження на масові зібрання, торгівлю та пересування, встановлені у зв’язку з пандемією коронавірусу, як і обов’язок дотримуватися правил карантину та обсервації. Укрінформ поцікавився, як і чи дотримуються взагалі українські релігійні організації карантинних застережень, інформує NNS.

Православна церква України (ПЦУ)

Ще 17 березня після засідання Священного синоду ПЦУ оприлюднила практичні настанови для єпископату, духовенства і вірних Православної Церкви України у зв’язку з оголошеною пандемією особливо небезпечної коронавірусної хвороби (COVID-19). Про це розповів архієпископ Євстратій Зоря.

«Наші органи управління вже ухвалили низку рішень. До речі, навіть раніше, аніж це зробив Вселенський патріархат для своїх єпархій», - заявив Євстратій Зоря.

Практичні настанови, складаються із 12-ти пунктів. Де, зокрема, закликають враховувати та виконувати законні приписи, розпорядження та карантинні обмеження, які впроваджуються державою, органами місцевого самоврядування та органами охорони здоров’я, не допускати як ігнорування реальної небезпеки, так і проявів паніки.

«Що стосується проведення богослужінь, то, відповідно до прийнятих урядом рішень, Церква дотримується обмеження одночасного перебування до десяти чоловік з дотриманням дистанції (це стосується похорону і хрестин). Відповідно, де проводитимуться богослужіння, де звершуватиметься спільна молитва буде дотримання такої норми. А так – храми відкриті для особистої молитви. Водночас закликаємо вразливі групи максимально дотримуватися карантину і залишатися вдома. В першу чергу, це стосується літніх осіб, а також тих, хто нещодавно повернувся із-за кордону», - каже Євстратій Зоря.

За словами речника глави ПЦУ, в багатьох храмах проводитиметься відеотрансляція богослужінь.

«Щоби вірні, які залишаються вдома на самоізоляції мали можливість долучитися до служби. Багато парафій, храмів організовують трансляції через соцмережі, Ютуб, Фейсбук. Про що відповідно сповіщають. Крім того, ми звернулися до низки телеканалів, аби вони надали можливість транслювати богослужіння через телевізор. Якщо нічого з цього не вийде, то в будь-якому разі, богослужіння в Михайлівському соборі транслюватимуться через офіційні канали у Ютуб та Фейсбук», - каже владика.

Посилаючись на досвід інших помісних православних церков, ПЦУ також рекомендувала використовувати дезінфекційні засоби для підтримання чистоти ікон та святинь.

«Достатнім виявом шанування святинь - хреста, ікони, мощей - буде поклін без поцілунку. Під час особистих вітань та вияву шани між священнослужителями та вірянами також достатньо поклону», - наголошує архієпископ Зоря.

Українська греко-католицька церква (УГКЦ)

На час карантину УГКЦ надала вірянам диспензу (звільнення) від обов'язку фізичної присутності на Божественній Літургії.

«Ми, як священники, не маємо бути осторонь стражденних і тих людей, які перебувають у страху перед недугою коронавірусу. Тому двері наших храмів повинні бути відчинені, щоб могла прийти кожна людина, аби просити в Господа Бога потрібних ласк. Водночас маємо дотримуватися всіх норм законодавства України, які спрямовані на захист населення та збереження життя кожної людини», - зазначив владика Йосиф.

Він нагадав про можливість участі вірян у недільній Літургії онлайн, яку проводить «Живе телебачення». За словами архиєрея, це дозволить людям почуватися безпечніше та бути впевненими в тому, що у Церкві лунає постійна молитва в їхніх наміреннях.

«У цей час маємо поглиблено розвивати всі приватні практики побожності. Це особливий час, щоб більше дізнатися про Бога, щоб поглибити свою з Ним розмову та щоб навчитися більше Йому довіряти», — додав єпископ.

А також наголосив на необхідності виконання розпорядження цивільних органів влади та дотримання санітарних норм. Людей із зони ризику (старшого віку, батьків з малими дітьми, осіб з ознаками респіраторних інфекцій, тих, хто недавно повернувся з-за кордону і хто з ними проживає) просять залишатися вдома, щоб не наражати себе та інших на небезпеку зараження.

«Дотримуватись припису компетентних державних органів щодо присутності на богослужінні не більше десяти осіб є не тільки відповідальністю священника, але кожного вірного», - резюмував владика Йосиф.

Крім того, в УГКЦ заохочують священників відповідати на прохання вірних уділяти їм таїнства сповіді та причастя вдома.

Духовне управління мусульман України «Умма»

Мусульман України також просять утриматися від відвідувань мечетей. Так, Українська Рада з фатв і досліджень винесла своє рішення щодо оголошеного Кабміном карантину через загрозу поширення коронавірусу та закликає молитися у своїх домівках:

«Запровадження карантину — метод боротьби з поширенням інфекційних хвороб, що його практикував сам пророк Мухаммад та закликають українських мусульман уникати масових зібрань, зокрема на час джума-намазу (п’ятнична молитва). Звертаємо увагу на шаріатську дозволеність і навіть бажаність молитися у себе в домівках, а не в мечеті та наводить богословське обґрунтування. Наголошуємо, що хворому — нехай і на звичайну ГРВІ — не варто відвідувати людні місця до одужання, адже існує ризик заразити інших людей».

Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов наголосив, що накази державних органів виконуються.

«Ми вже закрили всі наші мечеті по Україні… Мечеті також зачинені в багатьох мусульманських країнах: Кувейті, Катарі, Йорданії. Саудівська Аравія припинила паломництво до Священної Мекки, а Туреччина заборонила виконання колективних молитов в мечетях, і під час азану від сьогодні в Туреччині муєдзини замість слів «Поспішайте на молитву!», кажуть «Молиться в своїх домах!», - повідомив муфтій.

Єврейська громада Києва

На карантині – усі заходи скасовано. Про це повідомив речник Єврейської громади міста Києва Леонід Барац, цитуючи офіційного посланця Любавицького Ребе, головного Рабина міста Києва Рав Йонатана Бін'яміна Марковича.

«Як ви знаєте - є такий жарт. Де є два єврея - там три думки. Так ось. Тут не може бути іншої думки. Усі релігійні євреї по всьому світу зійшлися в одному: треба виконувати рекомендації лікарів! Треба сидіти вдома! Згідно Торі, згідно іудаїзму - людське життя є найвищою цінністю. Бо наше тіло, наше життя - надані Творцем, і ми маємо піклуватися про те, щоб їх берегти. Про це каже й стаття 3 Конституції України, де сказано, що людина, її життя і здоров'я й безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю», - наголосив Маркович.

А також закликав киян усіляко допомагати літнім людям, щоб не піддавати вразливі групи населення ризику.

УПЦ МП

У церкві, яка є складовою частиною російської православної церкви, закликають ігнорувати карантин. Так, у Києво-Печерській лаврі закликали українців приходити до церкви і молитися, бо «молитва і походи в храм важливіше карантину і коронавіруса». Відповідне відеозвернення митрополита Павла під назвою "Великий піст" опублікували на Youtube-каналі "Лавра. Шлях порятунку".

«Моліться, постіть, ходіть до храму, причащайтесь і причащайте маленьких дітей... Всі поспішайте в храм, читайте Псалтир, Євангеліє, обіймайте один одного», - заявив митрополит Павло.

Водночас нагадаємо, що 11 березня УПЦ МП затвердила спеціальні правила протидії коронавірусу. Насамперед там закликали вірян не піддаватись паніці.

«Недопустимо легковажно ставитись до коронавірусної інфекції, ігнорувати вказівки лікарів та профілактичні заходи», - йдеться у рішенні.

Серед прямих вказівок РПЦ є дотримання санітарно-епідеміологічних заходів у монастирях та парафіях. Одним із головних санітарних заходів у храмах буде «широке застосування санітарних розчинів для дезінфекції кіотів (рамок) ікон, до яких прикладаються віряни». Про те, цілувати чи не цілувати ікони, у рішенні не йдеться. Друга рекомендація - використання одноразових стаканчиків для запивання після причастя. Щодо причастя рекомендацій теж немає.