АТБ вводить для пенсіонерів спеціальний час відвідування

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Як стало відомо NNS, з 24 березня мережа супермаркетів АТБ вводить для пенсіонерів спеціальний регламентний час. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков.

«Найдорожче, що є у кожного з нас в цьому житті - це наші батьки. Люди, яким ми зобов'язані не тільки своєю появою на світ, але і всім тим, чим ми по праву можемо пишатися. Поки вони поруч - нам не страшні ніякі напасті», — написав він.

Марков зазначив, що літні люди є в групі найбільшого ризику зараження коронавірусом.

«З огляду на той фактор, що з більш ніж 4 млн щоденних відвідувачів магазинів мережі «АТБ» понад 20% — це люди похилого віку, ми з сьогоднішнього дня вводимо для них спеціальний, регламентний час», — написав Марков.

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«Щодня, в період дії загальнонаціонального карантину, з 9:00 до 10:00 ранку, магазини мережі АТБ чекають літніх людей для здійснення безпечних покупок. Ми закликаємо всіх наших покупців поставитися з розумінням до такого регламенту і вибрати для себе інший час для відвідування магазинів АТБ», — додав він.

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