В Україні зросла кількість хворих на коронавірус

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Станом на 10:00 24 березня в Україні збільшилася кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це NNS інформує з посиланням на сторінку МОЗ в Фейсбук.

«За даними ЦГЗ, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків», — йдеться в повідомленні.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);

м. Київ — 29 випадків;

Київська область — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;

Львівська область — 2 випадки;

Тернопільська область — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;

Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний);

Черкаська область — 1 випадок.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Також у МОЗ проінформували, що остаточні та достовірні дані щодо підтверджених випадків COVID-19 оприлюднюються щоранку о 10:00 на єдиних офіційних джерелах — каналах комунікації МОЗ України та Центр громадського здоров’я України.

Офіційні дані щодо підтверджених випадків COVID-19 надходять до Центру громадського здоров'я України щодня по завершенню досліджень усіх обласних лабораторних центрів та вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ. Центр збирає, аналізує та верифікує отримані дані на наявность будь-яких неточностей.

Про всі підтверджені випадки в Україні звітує Міністерство охорони здоров'я та Центр громадського здоров'я України на офіційних інтернет-ресурсах.

Повідомлення про результати діагностування з будь-яких інших джерел, зокрема і від представників органів місцевого самоврядування тощо, можуть бути підтверджені лише у порядку, описаному вище. До моменту надходження офіційного повідомлення такі дані не можуть бути верифіковані МОЗ України та ЦГЗ.