В Україні зросла кількість хворих на коронавірус

- 24 бер. 2020
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Станом на 10:00 24 березня в Україні збільшилася кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це NNS інформує з посиланням на сторінку МОЗ в Фейсбук.
«За даними ЦГЗ, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків», — йдеться в повідомленні.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:
- Дніпропетровська область — 2 випадки;
- Донецька область — 1 випадок;
- Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
- Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
- м. Київ — 29 випадків;
- Київська область — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;
- Львівська область — 2 випадки;
- Тернопільська область — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;
- Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний);
- Черкаська область — 1 випадок.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Також у МОЗ проінформували, що остаточні та достовірні дані щодо підтверджених випадків COVID-19 оприлюднюються щоранку о 10:00 на єдиних офіційних джерелах — каналах комунікації МОЗ України та Центр громадського здоров’я України.
Офіційні дані щодо підтверджених випадків COVID-19 надходять до Центру громадського здоров'я України щодня по завершенню досліджень усіх обласних лабораторних центрів та вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ. Центр збирає, аналізує та верифікує отримані дані на наявность будь-яких неточностей.
Про всі підтверджені випадки в Україні звітує Міністерство охорони здоров'я та Центр громадського здоров'я України на офіційних інтернет-ресурсах.
Повідомлення про результати діагностування з будь-яких інших джерел, зокрема і від представників органів місцевого самоврядування тощо, можуть бути підтверджені лише у порядку, описаному вище. До моменту надходження офіційного повідомлення такі дані не можуть бути верифіковані МОЗ України та ЦГЗ.
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