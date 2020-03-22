Мінсоцполітики: у період карантину АТБ роздасть мільйон продуктових наборів

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Мінсоцполітики та мережа магазинів АТБ розпочинають проєкт із забезпечення вразливих верств населення продуктами харчування. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, інформує NNS.

«Міністерство соціальної політики підтримало ініціативу Національної мережі продуктових магазинів АТБ і спільно з обласними та Київською міською державними адміністраціями розпочинає реалізацію проєкту із забезпечення найбільш вразливих верств населення продуктовими наборами у період карантину у зв’язку із коронавірусною інфекцією COVID-19», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що продуктові набори планується надавати одиноким особам: віком понад 80 років, громадянам похилого віку, які потребують догляду, та особам з інвалідністю.

За попередніми розрахунками соціальним проєктом буде охоплено понад 1 мільйон громадян.

«В умовах глобальної економічної кризи та поширення коронавірусної інфекції надзвичайно важливим є те, що влада та бізнес об’єднують свої зусилля в підтримці вразливих категорій населення», — зазначила Міністр і закликала соціально відповідальний бізнес приєднуватися до допомоги людям, які за нинішніх обставин найбільше її потребують.