Військові ЗСУ долучаються до патрулювання українських міст

- 22 бер. 2020
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Військовослужбовці Збройних сил України взаємодіятимуть з правоохоронними органами щодо забезпечення громадської безпеки та порядку під час карантину. Про це NNS дізналася з повідомлення УНІАН, яке посилається на Управління преси Міністерства оборони України.
Повідомляється, що патрулювання розпочнеться сьогодні, 22 березня:
«В рамках проведення обмежувально-карантинних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню в Україні коронавірусної інфекції, задля підтримання громадської безпеки та порядку, з 22 березня 2020 року, у населених пунктах та військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку Збройних Сил України, що діятимуть у взаємодії з працівниками Національної поліції та військовослужбовцями Національної гвардії України».
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У Міноборони зазначили, що командуванням військових гарнізонів ЗС України вжито вичерпних заходів щодо забезпечення особового складу, який залучатиметься до патрулювання, засобами захисту, антисептичними та дезінфекційними речовинами.
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