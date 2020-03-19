Зеленський запевняє, що студентів не виселятимуть з гуртожитків

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Студентів вищих та професійно-технічних навчальних закладів ніхто не має права виселяти з гуртожитків на період карантину. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у зверненні ввечері 18 березня, повідомляє Укрінформ, інформує NNS.

"Ніхто не виселятиме студентів з гуртожитку. Це питання на особистому контролі Прем’єр-міністра. Усім керівникам закладів професійно-технічної та вищої освіти вказано на недопустимість примусового виселення студентів. Дорогі студенти! Якщо хтось каже вам виселятись: показуйте це відео і відповідний документ на сайті Міністерства освіти та науки", - закликав Зеленський.

Він окремо звернувся до працівників у сфері освіти:

"Всім вам рекомендовано максимально перейти на дистанційну форму роботи".

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Зеленський запевнив, що середня заробітна плата вчителям та викладачам за час карантину буде збережена і виплачена.

Окрім того, за словами глави держави, відучора для підготовки учнів до ЗНО запущено щоденні трансляції онлайн-уроків. З 8 до 9 ранку, а також с 18 до 21 вечора їх можна побачити на телеканалі "Рада", а також знайти на ютуб-каналі Міністерства освіти і науки України.

Окрім цього, наступного тижня буде запущено централізовану систему онлайн-уроків дистанційного навчання для учнів з п’ятого по одинадцятий клас, повідомив президент.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.