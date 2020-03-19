В Україні зареєстровано два нових випадки COVID-19

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Як стало відомо NNS, станом на 22.00 середи, 18 березня, в Україні лабораторно підтверджено 2 нових випадки захворювання. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я України (ЦГЗ).

"За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та Київ (2)", - йдеться в повідомленні.

Разом, за даними ЦГЗ, в Україні отримано за 18 березня пацієнтів - 51 і 103 контактні особи. За даними регіональних лабораторій протестовані в середу методом ПЛР 6 зразків, усі негативні.

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Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджує не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а й встановлених контактних осіб.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджувала понад 640 зразків.

Нагадаємо, щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція — 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, зокрема очей, носа та рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам’ятайте! Звичайне миття рук попереджає зараження не лише новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань. Мити руки варто 20 — 40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.