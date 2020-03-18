Опівдні Україна призупиняє пасажирське сполучення

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У середу, 18 березня, о 12 годині дня в Україні в рамках карантинних заходів припиняється здійснення всіх залізничних пасажирських перевезень. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує NNS.

"З 12 години 18.03.2020 року зупиняються усі пасажирські перевезення. В тому числі і приміські", - написав міністр.

Він додав, що окремі приміські поїзди поїдуть скороченими маршрутами, щоб завершити їх опівдні.

"Прошу уважно слухати оголошення диктора на вокзалах та читати оголошення", - зазначив Криклій.

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