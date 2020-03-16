На період карантину в Україні обмежили реєстрацію шлюбів

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Одружитись у період карантину зможуть лише ті, хто подав заявки до органів реєстрації актів цивільного стану до 13 березня. Про це повідомляє пресслужба міністерства юстиції, інформує NNS.

«З метою недопущення поширення коронавірусу COVID-19 та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», якою з 12.03.2020 по 03.04.2020 встановлено карантин, прийом громадян у відділах державної реєстрації актів цивільного стану обмежено на зазначений період», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що безпосередній прийом громадян здійснюватиметься виключно з питань державної реєстрації народження, смерті та видачі архівних документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, необхідних для підтвердження при підзахороненні, а також державної реєстрації шлюбу (на підставі заяв, поданих до 13.03.2020). Державна реєстрація розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя, яке не має дітей, призначена на вказаний період, проводитиметься на загальних підставах.

Наголошується, що відповідно до наказу Міністерства юстиції України №1187/5 від 09.07.2015 «Про запровадження пілотного проекту щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет» громадянам надано можливість отримати консультацію або подати документи, необхідні для державної реєстрації актів цивільного стану, онлайн за допомогою веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу виявили 3 березня у чоловіка з Чернівців, який разом із дружиною повернувся з Італії.

На сьогодні в Україні відомо про 5 випадків зараження коронавірусом, один з них летальний — 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині. Четверо інфікованих — у Чернівецькій області.