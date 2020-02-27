МЗС підтвердило зараження коронавірусом українки в Італії

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Директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев підтвердив наявність коронавірусу у 26-річної українки, яка працює в Італії. Про це NNS стало відомо з повідомлення Укрінформу.

Також Погорельцев запевнив, що стан українки некритичний.

«У Неаполі підтверджено два випадки зараження коронавірусом, один з них — у 26-річної українки, яка працює на півночі в Кремоні і їздила на південь провідати батьків у Чіленто/Салерно. Позитивний результат на коронавірус має бути остаточно підтверджений клінікою «Спаланцані» в Римі», — зазначив він.

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Директор департаменту поінформував, що хвора українка перебуває в інфекційному відділені лікарні «Котуньо» в Неаполі, її стан некритичний. Родичів, яких вона провідувала, помістили на карантин.

Погорельцев також повідомив, що Генконсульство України в Неаполі підтримує контакт з місцевим штабом.

Як повідомлялося, напередодні італійські ЗМІ поінформували про госпіталізацію українки із коронавірусом. Загалом в Італії кількість людей, інфікованих вірусом Covid-19, перевищила 450 осіб.