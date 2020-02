Коронавірус і економіка: чи спричинить епідемія світову фінансову кризу

Завантажте мобільний додаток сайту

Спалах епідемії коронавірусу призвів до стрімкого падіння основних фондових індексів, зниження цін на нафту й метали, а також уповільнив темпи росту економіки низки країн. Однак чи справді проблема лише в китайському вірусі? Розбиралися в питанні 24 Інвестиції, інформує NNS.

Експерти компанії «Фрідом Фінанс Україна» проаналізували найважливіші показники та індекси, що вказують на можливий крах фінансових ринків, а звідси й економік деяких країн.

Падіння індексу Baltic Dry і, як наслідок, китайський логістичний колапс

BDI Baltic Exchange Dry Index (BDIY:IND) відображає вартість фрахтових перевезень і, отже, попит на промисловий вантажообіг.

Індекс знизився на 62,29% – з 1090 доларів (дані станом на 24 грудня 2019 року) до 411 доларів. Наголошуємо, що таке стрімке падіння відбулося лише за 1,5 місяця.

Зараз спостерігаємо невелике відновлення показника до рівня 450 доларів (станом на 18 лютого 2020 рік).

Рис.1. Графік BDI Baltic Exchange Dry Index (BDIY:IND) за останні 5 років / Дані Bloomberg

На графіку видно, що BDIY:IND наблизився до рівня 5 лютого 2016 року, який на той час становив 297 доларів. Якщо проаналізувати мінімальні показники графіку, бачимо, що це сезонний фактор, який притаманний саме лютому.

Падіння цього показника пов'язане з нестабільною ситуацією на ринку нафти. Зокрема, нафтова галузь переносить коронавірус особливо складно, констатує стратег Saxo Bank Оле Слот Хансен. За його словами, неминуче скорочення накладається на надлишок видобутку.

У «Фрідом Фінанс Україна» передбачають, що таке швидке зниження, буквально за місяць-півтора, стало результатом накладення спалаху коронавірусу на загальну сезонну тенденцію.

В умовах поширення китайського вірусу кордони майже закриті, а судна, які вже вийшли з сухим вантажем у море «дрейфують», не маючи змоги зайти в доки для перевірки та розвантаження. Адже це за часом невигідно транспортній компанії через високу вартість простою в доці.

«Отже, логістичний «китайський» транспортний колапс призведе до касового розриву багатьох компаній, чиє виробництво та постачання залежить від Китаю», – прогнозують експерти «Фрідом Фінанс Україна».

Ставка на результат: як змінився індекс ділової довіри

Business confidence index (BCI) – показник довіри бізнесу, надає інформацію про майбутні події, засновані на опитуваннях щодо розвитку виробництва, замовлень та запасів готової продукції в галузі. Він може бути використаний для моніторингу зростання виробництва та передбачення поворотних моментів економічної діяльності.

Якщо числа перевищують сотню – це свідчить про підвищену впевненість у найближчій перспективі бізнесу, а числа нижче 100 – вказують на песимізм у майбутньому.

Рис.2. Business confidence index (BCI) (2008-2020рр.) / Дані data.oecd.org

На графіку бачимо падіння показника за межі 100, що можна порівняти з періодом економічної кризи 2008 року. Це стосується як загального показника OECD, так і Китаю та США.

Звідси можна зробити припущення, що компанії, у цілому, не довіряють прогнозам про зростання, а здебільшого мають песимістичні настрої. Це, своєю чергою, може призвести до чергової фінансової кризи 2007-2008 років. Адже рівень вартості та перегрівання ринків зараз значно вищий, ніж у 2007-2008 роках (Дивіться рис. 3).

Рис.3. Графік індексу S&P 500 (2000-2020рр.)

Після двох криз – 2000 (доткомів) та 2007 (деривативно-іпотечно-житлова) – є сумніви щодо подальшого зростання ринку, який і так вже піднявся на +396,2% після 2009 року, що є історичним рекордом.

Індекс зміщується чітко по графіку до позначки 3500-3600. Зараз на ринок сильно впливає передвиборча кампанія у США та звіти про високі доходи американських компаній.

Однак логістичний колапс у І, ІІ кварталах 2020 року може призвести до падіння ринку або корекції до рівня 3000-2600-2200, у залежності від величини впливу негативних факторів.

Спалах коронавірусу: наслідки для економіки Китаю і світу загалом

Початок 2020 року для Китаю видався надто негативним. Тривалі відпустки з нагоди святкування Нового року за місячним календарем та внаслідок поширення коронавірусу стали причинами падіння економічних показників КНР. Окрім того, низка компаній змушена була тимчасово припинити роботу в Китаї, що теж завдало їм значних матеріальних збитків.

Центробанк Китаю підтримав економіку країни на тлі спалаху коронавірусу, вивівши на ринки 3 лютого 2020 року ліквідність на сумму 1,3 трильйона юаней (156 мільярдів євро). У результаті загальна ліквідність у банківській системі буде на 900 млрд юаней вища, ніж за аналогічний період 2019 року.

За даними звіту BOC Research Institute "The Report on Economic and Financial Outlook for 2020", у першій половині 2020 року світова економіка ще більше сповільниться. Цьому сприятиме переплетення політичних та економічних факторів. Річний темп зростання знизиться на 0,1 відсоткових пункти в порівнянні з 2019 роком.

Щодо економіки та фінансів КНР, то у звіті BOC Research Institute зазначено, що 2019 рік виявив більші складнощі як у її внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі, а також вищий тиск на економіку Китаю.

З огляду на 2020 рік, у звіті перераховано більше ризиків і проблем у китайській економіці. Однак усі вони представлені з «обережно оптимістичним» тоном.

Зважаючи на сучасні внутрішні та зовнішні ринкові умови, природний темп приросту економіки Китаю, ймовірно, становитиме нижче 6% у 2020 року, якщо не буде здійснено значних політичних коригувань.

Уже на початку лютого, Oxford Economics зробила власні прогнози щодо впливу коронавірусу на ВВП Китаю, Азійсько-Тихоокеанських країн (АРАС) та світу загалом (Дивіться рис. 4).

Рис.4. Графік впливу коронавірусу на ВВП країн / Дані Oxford Economics

Як бачимо, із кожним кварталом вплив китайського вірусу зменшується, проте аналітики оцінюють 1-й квартал досить ризиковим.

«Коронавірус – це тільки можливий тригер до глобальної кризи фінансових ринків та економічної кризи. Ми це бачимо вже у середині лютого, оскільки компанія Apple уже заявила про те, що план продажів за перший квартал не буде виконаний через проблеми з виробництвом. Однак це ще не достатній стимул до обвалу ринків, а тільки заявка на невелику корекцію», – зазначили експерти «Фрідом Фінанс Україна».

На думку спеціалістів компанії, вихід із ситуації – поступовий перехід до використання активів грошового ринку (дорогоцінні метали, короткострокові держоблігації та готівка різних валют), які доцільно буде вкласти гроші після корекції.