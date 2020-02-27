У українки діагностували коронавірус в Італії. Covid-19 дістався Румунії, Фінляндії та Норвегії

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В Італії підтвердився факт зараження коронавірусом у українки. Це перший випадок зараження серед громадян України в цій країні. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН , які, в свою чергу, посилаються на дані італійських видань fanpage.it та cremonaoggi.it, а також журналістки Stranieriinitalia Мар’яни Сороневич.

“У регіоні Кампанія, 25-річна українка позитивна на коронавірус. Це — перший випадок зараження серед українців (в Італії — ред)”, — написала журналістка у Facebook.

За словами журналістки, громадянка України 15 лютого приїхала з провінції Кремона, що знаходиться в італійському регіоні Ломбардія і де був помічений спалах коронавірусу, до містечка Монтано-Антілії , що в Чіленто, де живуть її батьки.

“Українка відчула перші симптоми захворювання через п’ять днів після повернення. Її аналіз, проведений у лабораторії у Неаполі, дав позитивний результат на коронавірус. Повторний аналіз буде зроблено у римській лікарні Спаланцані”, - пише журналістка.

“Минулої ночі хвора звернулася в лікарню Валло-делла-Луканія, де її негайно ізолювали.

Стан її здоров’я не критичний. Дівчину перевели у інфекційну лікарню „Котуньо“ у Неаполі”, — додала журналістка.

Родину дівчини та тих, з ким вона мала контакт, відправили на карантин.

Коронавірус шириться Європою. Перші випадки зараження виявили у Фвнляндії, Норвегії та Румунії. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Міністерство охорони здоров’я Норвегії 26 лютого повідомило, що інфікованою виявилася людина, яка минулого тижня приїхала з Китаю. Оскільки відтоді вона перебувала на карантині, поширення вірусу вважають малоймовірним.

У столиці Фінляндії Гельсінкі коронавірус діагностували у жінки, яка нещодавно повернулася з італії. Двоє людей, з якими вона відтоді контактувала, перебувають на карантині вдома. Всього у Фінляндії зафіксовано вже два випадки Covid-19.

Міністр охорони здоров’я Румунії підтвердив перший випадок захворювання на коронавірус у країні. У чоловіка немає симптомів захворювання і його стан нормальний. За словами інфікованого, під час полювання він контактував з 71-річним італійцем з Ріміні.

На території Європи спалах коронавірусу фіксують в Італії. Випадки захворювання також були виявлені і в інших європейських країнах: Іспанії, Франції, Німеччини, Великій Британії, Австрії, Хорватії, Швейцарії, Греції, Північної Македонії і Грузії.