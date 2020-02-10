Чи можуть надходити повістки в армію через застосунок "Дія"

Завантажте мобільний додаток сайту

Як раніше повідомляла NNS, в Україні запрацював додаток державних сервісів «Дія». Пізніше ЗМІ написали, що влада збирається використовуівти застосунок, щоб розсилати повістки до воєнкоматів на смартфони українців. У прес-службі Міністерства цифрової трансформації України спростували цю інформацію.

«Не ведіться на фейки. Мобільний застосунок Дія лише дозволяє мати у своєму смартфоні електронні документи і зручно ними користуватись. Ми не створюємо цифрового концтабору», — повідомили в Мінцифрі.

Також в міністерстві порадили «залишатися в офлайні» всім, хто боїться.

«Ще раз наголошуємо — користування застосунком Дія — справа добровільна. Всі, хто від когось ховається чи чогось побоюється, завжди можуть залишатись в офлайні. Навіть без смартфону, а може, й взагалі — без мобільного зв’язку. І ще — зберігати свої паперові документи у шухляді за трьома замками», — йдеться в повідомленні.

А ось паперових військових квитків дійсно планують позбутися. Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

Перші оцифровані військові квитки з'являться вже в цього року — це будуть картки зі штрих-кодом.

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