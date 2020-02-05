Відсьогодні електронний підпис можна записати на ID-паспорт

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Сьогодні, 5 лютого, Міністерство внутрішніх справ та Державна міграційна служба презентували нову опцію — Кваліфікований електронний підпис на ID-карту-КЕП. Про це NNS дізналася з повідомлення на сайті МВС.

Зазначається, що нова послуга абсолютно безкоштовна та дає ряд переваг у електронному сервісі, як державних органів, так і бізнесу.

«Сьогодні ми презентуємо ID-карту, як носій електронного підпису. Це можливе зчитування даних всіма операційними системами, перевірка достовірності даних, інструмент автоматизованої ідентифікації та використання у якості надійного захисту за рахунок електронного підпису. Це означає, що ви можете користуватися електронними сервісами. Як державного органу, так і бізнесу. В тому числі реєструвати бізнес. З сьогоднішнього дня електронний підпис на ID-карту можна отримати безкоштовно», — повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Послуга доступна для громадян України, які досягли 18-річного віку. Термін дії сертифікатів ключів КЕП становитиме 2 роки.

Наразі послугу можна отримати двома способами:

одразу після отримання нової ID-картки — у територіальному підрозділі ДМС за місцем реєстрації особи;

записати на раніше видану ID-картку у будь-якому територіальному підрозділі ДМС, незалежно від місця реєстрації.

Важливо: для запису КЕП на чіп ID-картки знадобиться PIN-код (PIN 2), який особисто вказується власником ID-картки під час її отримання.

Зазначається, що оформлення КЕП та внесення його на чіп ID-картки не є обов’язковим і здійснюється за бажанням. Однак, в разі небажання власника ID-картки отримати таку послугу, він не зможе скористатися усіма перевагами електронного цифрового підпису.

Голова міграційної служби Максим Соколюк нагадав, що із 2015 року ДМС запроваджує біометричні документи. На сьогоднішній день оформлено більше 15 мільйонів закордонних біометричних паспортів.

«З 2016 року ми запровадили нову ID-карту. З Туреччиною та Грузією 2017 року та 2018 року відповідно у нас діє угода про безперешкодний в’їзд саме по ID-картам, тобто за внутрішнім документом. Наразі тривають перемовини з іншими країнами», — зазначив він.

Першим громадянином України, який скористався безкоштовною послугою Міграційної служби, став Президент України. Кваліфікований електронний підпис було записано на новий паспорт у формі ID-картки Президента, отриманий ним замість старого паспорта-книжечки.

«Президент України долучився до 4,4 мільйонів власників сучасних ID-карток. Він став першим, хто скористався новим сервісом МВС — отримав кваліфікований електронний підпис на чіп ID. Тепер кожен власник ID може отримати КЕП», — сказав Арсен Аваков.

Довідково: кваліфікований електронний підпис (КЕП) — це один з атрибутів електронного документу, що підтверджує його справжність і приналежність конкретному громадянину. За допомогою електронного підпису можна отримати доступ до інформаційних державним системам і користуватися електронними сервісами.

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