В Україні спростять механізм нарахування соцвиплат

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Міністерство соціальної політики запровадить систему фронт-офісів у кожній Об’єднаній територіальній громаді України, що спростить громадянам подачу документів для отримання соціальних послуг. Про це розповіла міністр соціальної політики України Юлія Соколовська під час презентації програмного комплексу «Соціальна громада», повідомляє UATV.

В ОТГ, які висловлять бажання приєднатися до цієї ініціативи, будуть створені спеціальні фронт-офіси, які прийматимуть від громадян необхідні пакети документів і відправлятимуть на опрацювання до бек-офісів.

Електронну комунікацію між цими структурами забезпечать за допомогою програмного комплексу «Соціальна громада», який уже пройшов піврічні випробування і наразі тестується окремо в кожній області держави.

«Ми уже протестували ІТ-програму «Соціальна громада», і зараз вона тестується в кожній області. Це інструмент із прийому документів. У будь-якій точці працюватиме ця програма, де спеціаліст прийматиме документи від населення і в електронному вигляді перенаправлятиме їх в управління соціального захисту, в районні державні адміністрації. Це значить, що людині, щоб оформити ту чи іншу соціальну виплату, не потрібно буде їздити в район для оформлення документів. Вона це зможе зробити у себе в ОТГ або в старостаті», — сказала Юлія Соколовська.

ІТ-програму планують цього року поширити на всю Україну, тому Мінсоцполітики стимулює ОТГ до співпраці.

На реалізацію проєкту в бюджеті відомства заклали 150 млн грн, з яких буде фінансуватися робота створених офісів.

«Це буде також додатковим стимулом для ОТГ перебирати цю функцію з управлінь соціального захисту, районних державних адміністрацій і наближувати соціальні послуги до людей, які живуть на території ОТГ», — додала Соколовська.

У Міністерстві соціальної політики наголошують, що програмний комплекс «Соціальна громада» — це перший крок до впровадження діджиталсистеми в соціальній сервіс. Уже наприкінці поточного року планується запуск також інших сервісів у цій сфері.