Держава в смартфоні: додаток "Дія" став доступний для всіх

Завантажте мобільний додаток сайту

Сьогодні, 6 лютого, в Україні запустили мобільний додаток «Дія», в якому українці зможуть зберігати документи в електронному вигляді та в майбутньому отримати доступ до всіх державних онлайн-сервісів. Про це NNS стало відомо з повідомлення на РБК-Україна.

Повідомляється, що запуск додатку «Дія» проходить в рамках урядової ініціативи «Держава в смартфоні», яка обіцяє до 2024 року перевести 90% державних послуг в онлайн.

Додаток вже доступно для завантаження на Android та iOS.

На першому етапі в додатку будуть доступні електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Але вже в лютому планується запуск електронних біометричного закордонного паспорта та ID-карти. Передбачається, що ці документи можна буде використовувати під час подорожей залізничним або повітряним транспортом по Україні, а також у багатьох інших ситуаціях.

Крім того, у додатку з'явиться повний набір водія та електронні версії студентського та учнівського квитків.

Також, з нового року в пілотному режимі стартувала послуга «єМалятко». Зараз вона доступна у Харкові, Вінниці, Кривому Розі та Луцьку, а за кілька місяців з’явиться ще у десятках великих міст України.

«єМалятко» об’єднує до десяти державних послуг, що потрібні при народженні дитини. Тепер ці послуги можна отримати за однією заявою одразу в пологовому будинку чи взагалі онлайн. Без подачі 37 різних документів та походу до 11 установ, як це було раніше», — повідомив Володимир Зеленський під час презентації додатку.

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