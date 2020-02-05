Відновити втрачені посвідчення водія відтепер можна онлайн: як скористатися послугою

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Сьогодні, 5 лютого, Міністерство внутрішніх справ та Державна міграційна служба презентували ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Про це NNS дізналася з повідомлення на сайті МВС.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що громадяни зможуть обміняти водійське посвідчення та отримати його після втрати або крадіжки не виходячи з дому. Для цього достатньо мати власний електронний кабінет водія.

«Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія — за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чип своєї ID-картки, а також через Bank-id та Mobile-id», — сказав Арсен Аваков.

Своєю чергою, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров зазначив, що відтак громадянам необхідно тільки прийти на 2 хвилини в територіальний сервісний центр МВС, зазначений в його електронній заяві, та забрати вже готове посвідчення водія.

«Незабаром ми плануємо розширювати функціонал, так само працювати зі свідоцтвами про реєстрацію ТЗ і ще більше надавати електронних адміністративних послуг», — додав Сергій Гончаров.

Громадянин отримує відповідне сповіщення у випадку успішної перевірки поданої заяви та документів за всіма передбаченими державними реєстрами та базами. Відмовлення в наданні послуги можливе з ряду причин, що передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 946, яка вносить зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

«Ми повинні створити максимально приємні та зрозумілі умови для людей і нам тоді також буде простіше обслуговувати та адмініструвати ці реєстри, а громадянам буде з ними легше співпрацювати. Для цього Міністерство внутрішніх справ співпрацює з Міністерством цифрової трансформації щодо максимального переведення послуг в онлайн», — розповів Сергій Гончаров.

За допомогою онлайн-сервісу громадянин може замовити:

обмін посвідчення водія в разі заміни персональних даних;

отримання посвідчення водія замість втраченого, викраденого або зіпсованого;

заміну посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення строку його дії (за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі посвідчення водія не більше 2 адміністративних порушень ПДР).

Алгоритм отримання послуги:

після авторизації в ЕКВ особа подає заяву в електронній формі;

до заяви громадянин додає електронні копії документів, що підтверджують зміну персональних даних (за потреби), довідки з поліції (за потреби) і чинної медичної довідки форми 083/о;

заява підписується кваліфікованим електронним підписом (КЕП) особи.

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