Народний депутат пропонує карати водіїв більш жорстко

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В Україні можуть відмовитися від штрафних балів, які застосовували до водіїв при порушенні ПДР. Про це повідомляє MMR з посиланням на Закон і Бізнес.

Виховувати повагу до Правил дорожнього руху можна тільки штрафами. Повідомляється, що так вважає екс-прокурор, а нині народний депутат від фракції партії «Слуга народу» Владлен Неклюдов.

Нардеп пропонує позбутися такого незатребуваного стягнення, прибравши з Кодексу про адміністративні правопорушення саму згадку про штрафні бали (проєкт №2809).

На його думку, ситуація, за якої особа не несе відповідальності за неодноразові порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху, не лише не сприяє дотриманню водіями встановлених правил, а й створює відчуття безкарності. А коли є альтернатива — покарати гривнею чи балами — це не запобігатиме вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Нагадаємо, що наразі у ст.122 КпАП визначено, що за деякі порушення ПДР, зафіксовані лише в автоматичному режимі, передбачене стягнення у вигляді 15 (25) неоподатковуваних мінімумів або 50 штрафних балів. Враховуючи, що на рік водій має 150 штрафних балів «кредиту», то грошове стягнення стає можливим тільки з 4-го порушення.

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