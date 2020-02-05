У Великій Британії заборонять продаж бензинових та дизельних авто з 2035 року

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок, 4 лютого, заявив, що з 2035 року в його країні буде заборонено продаж нових бензинових та дизельних транспортних засобів. Про це NNS стало відомо з повідомлення DW.

Повідомляється, що оголошений план британського прем'єра передбачає заборону на продаж нових бензинових та дизельних авто на п'ять років раніше, ніж Лондон обіцяв раніше.

Крім того, Джонсон хоче поширити дію цієї заборони і на продаж гібридних машин.

Борис Джонсон закликав інші країни приєднатися до Великої Британії та взяти на себе зобов'язання стати кліматично нейтральними до 2050 року.

До реалізації цієї мети вже погодилася долучитися британська авіаційна галузь, зокрема організація Sustainable Aviation, до складу якої входять лондонський аеропорт «Хітроу», авіаперевізники British Airways і EasyJet, авіавиробники Airbus і Boeing, а також виробник двигунів Rolls-Royce.

Компанії у цьому секторі планують використовувати менш енергоємні літаки і двигуни, а також менш згубні для довкілля види пального. Однак деякі технології в цьому секторі поки недоступні.

Утім, організації з охорони навколишнього середовища закидають авіаційній галузі окозамилювання, стверджуючи, що компанії планують досягнути кліматичної нейтральності здебільшого за рахунок підтримки «зелених» проєктів, як-от відновлення лісів та розвитку відновлюваних джерел енергії.

Також, як пишуть mmr.net.ua, Франція готується заборонити продаж автомобілів, що працюють на викопному паливі, до 2040 року, а парламент Норвегії поставив мету, що до 2025 року всі місцеві автомобілі повинні мати нульові викиди.