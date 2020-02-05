Без шансону та російських серіалів: в Раді зареєстрували законопроєкт щодо заборони акустичного насильства в транспорті

Завантажте мобільний додаток сайту

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроєкт «Про автомобільний транспорт» (щодо заборони акустичного насильства). Про це NNS стало відомо з повідомлення Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що авторами законопроєкту виступили 14 депутатів з різних фракцій — «Слуга народу», «Євросолідарність», «Голос», «Батьківщина» і групи «За майбутнє».

Як зазначив один з авторів — народний депутат фракції «Євросолідарність» Володимир В'ятрович, законопроект №3006 покликаний «покласти край акустичному насильству в пасажирському транспорті».

«Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки «шансону» або якогось серіалу», — пояснив В'ятрович.

Депутат наголосив, що трансляція звуку музики або фільмів на пасажирських рейсах буде дозволена лише через навушники.

Як писала NNS раніше, волонтерка та її подруга поверталися з похорону військовослужбовця, який загинув на Донбасі. Вони попросили водія вимкнути серіал російською мовою. В результаті змушені були вийти з автобуса, не доїхавши до місця призначення.

Читайте також: Після скандалу з російським кіно в автобусі медіа-проєкт Ukrainer запропонував надати для перегляду свій контент.