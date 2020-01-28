Конфлікт через російське кіно в автобусі: волонтерку та госпітальєрку висадили посеред траси

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Водій автобуса посеред траси погодився висадити волонтерку та госпітальєрку, які їхали з Луцька до Києва. Причиною конфлікту стало те, що дівчата просили вимкнути російський серіал, який транслювався у салоні. Про це повідомляють Волинські новини з посиланням на Фейсбук Ярини Чорногуз.

Інцидент стався ввечері 27 січня на трасі Луцьк-Київ.

«Ми були змушені зупинити автобус фірми Busfor.ua, яким їхали з Луцька до Києва, на трасі через відмову водія вимкнути російський серіал. Коли я підійшла та ввічливо попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я недавно повернулася з зони бойових дій і з лютого їду туди знову, і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити відмовився. Ми почали наполягати далі, Настя ввімкнула камеру на телефоні, після чого водій почав вибивати телефон у неї з рук», — написала Чорногуз.

За її словами, водій почав вимагати, аби свою думку сказали інші пасажири автобуса.

«Я повернулася і пояснила все те саме людям, і чи їм принципово дивитися російське кіно. Пропонувала його вимкнути. На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала з Італії. Почала говорити, що їй байдуже на «каком язикє» і що ми вбивці, що їздимо на війну. Решта автобуса просто промовчала. Згадку, що я вертаюся з похорону свого хлопця-бійця, який загинув, захищаючи їхню можливість вільно пересуватися неокупованими дорогами України, зустріли мовчанням з винними очима», — додає Чорногуз.

Коханого Ярини Чорногуз 22-річного військовослужбовця із села Лище Луцького району Миколу Сорочука поховали 25 січня. Він загинув 22 січня 2020 року, в День соборності України, від кулі ворожого снайпера.

Вона також додала, що прохання диспетчерки фірми вимкнути російське кіно та вибачитися за погрози, водій проігнорував.

«Нас двох, волонтерку аеророзвідки та госпітальєрку, дорослі зрілі люди, громадяни України, на чолі з водієм погодилися висадити посеред траси, аби далі дивитися у спокої російське кіно», — підсумувала госпітальєрка.

Фото та скрін зі сторінки у Фейсбук Ярини Чорногуз.