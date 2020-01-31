Після скандалу з російським кіно в автобусі медіа-проєкт Ukrainer запропонував надати для перегляду свій контент

Завантажте мобільний додаток сайту

Суспільно-культурне мультимедійне видання Ukrainer готове безкоштовно надати водіям автобусів свій відеоконтент, де розповідається, зокрема, про національні свята у різних регіонах та історії мешканців України. Про це повідомляє hromadske з посиланням на допис у ФБ від Ukrainer.

«Водій змушує вас переглядати піратський контент в автобусі та ще й виробництва країни, яка 6 років тому анексувала одну частину вашої країни та окупувала іншу?.. Найдовша подорож в Україні — від Ужгорода до Маріуполя — громадським транспортом триває приблизно 30 годин. Ми готові надати понад 30 годин відео з різних куточків України», — йдеться у повідомленні.

В Ukrainer готові надати свій відеоконтент безкоштовно усім, хто заповнить форму.

«Упродовж тижня ми підготуємо усі наші відео для можливості запису на флешку і перегляду у вашому транспортному засобі й спробуємо зробити майбутні поїздки пасажирів приємнішими та змістовнішими», — додали у виданні.

Нагадаємо, 27 січня водій автобуса Луцьк-Київ посеред траси погодився висадити волонтерку та госпітальєрку через те, що дівчата просили вимкнути російський серіал, який транслювався у салоні.

Пізніше у компанії- перевізнику додали, що адміністрація видає на кожен автобус флешки з українськими стрічками, тому їм незрозуміло, як російськомовний фільм з'явився на екрані автобуса.