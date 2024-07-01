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4 дітей і 19 дорослих потонули за добу в Україні – на Львівщині подвійна трагедія

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4 дітей і 19 дорослих потонули за добу в Україні – на Львівщині подвійна трагедія

4 дітей і 19 дорослих потонули за добу в Україні. Таку страшну статистику оприлюднили у ДСНС у понеділок 1 липня вранці.

Рятувальники розповіли, зокрема, про трагедії, які сталися у Львівській та Івано-Франківській областях цими вихідними, передають «Новини України – НСН»

На Івано-Франківщині потонув 14-річний хлопець, на Львівщині – двоє підлітків.

Вчора, під час відпочинку на водоймі, з поля зору зникла дитина. Трагедія сталася на р. Бистриця Надвірнянська, у с. Вовчинець Івано-Франківської територіальної громади.

4 дітей і 19 дорослих потонули за добу в Україні – на Львівщині подвійна трагедія

Водолази ДСНС декілька годин шукали тіло хлопчини 2010 р.н., під час роботи використовували безпілотник. На місці події працювала психологиня ДСНС – підтримувала  близьких і друзів загиблого.

4 дітей і 19 дорослих потонули за добу в Україні – на Львівщині подвійна трагедія

На Львівщині, у с. Ясниська Яворівського району, на місцевому кар’єрі, пірнули та не виплили двоє підлітків 2006 та 2007 р.н. Пізно ввечері рятувальники знайшли тіло одного хлопця та передали поліції.

Пошуки іншого продовжаться сьогодні.

4 дітей і 19 дорослих потонули за добу в Україні – на Львівщині подвійна трагедіяДодамо, що вказаний кар’єр на Львівщині має дуже погану славу. Тут постійно гинуть люди. Кар’єр є діючим, у ньому видобувають пісок. Дно водойми має великі ями. До того ж з-під землі б’ють струмки крижаної води. Якщо натрапити на таку течію у воді, можна схопити судому і загинути. Місце не є обладнаним для купання. Більше того, тут заборонено купатися. Але людей влітку завжди багато.

4 дітей і 19 дорослих потонули за добу в Україні

У МНС інформують, що тільки за останню добу в Україні на воді загинуло 19 людей, з них – 4 дітей.

Вражає статистика за червень – на водних об’єктах потонув 181 дорослий громадянин і 35 – дітей.

Ця кількість жертв серед цивільних більша, ніж через наслідки бойових дій.

Ще новини України: Трагедія на Хмельниччині: під час купання потонули двоє дітей (відео)

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