4 дітей і 19 дорослих потонули за добу в Україні – на Львівщині подвійна трагедія

4 дітей і 19 дорослих потонули за добу в Україні. Таку страшну статистику оприлюднили у ДСНС у понеділок 1 липня вранці.

Рятувальники розповіли, зокрема, про трагедії, які сталися у Львівській та Івано-Франківській областях цими вихідними, передають «Новини України – НСН»

На Івано-Франківщині потонув 14-річний хлопець, на Львівщині – двоє підлітків.

Вчора, під час відпочинку на водоймі, з поля зору зникла дитина. Трагедія сталася на р. Бистриця Надвірнянська, у с. Вовчинець Івано-Франківської територіальної громади.

Водолази ДСНС декілька годин шукали тіло хлопчини 2010 р.н., під час роботи використовували безпілотник. На місці події працювала психологиня ДСНС – підтримувала близьких і друзів загиблого.

На Львівщині, у с. Ясниська Яворівського району, на місцевому кар’єрі, пірнули та не виплили двоє підлітків 2006 та 2007 р.н. Пізно ввечері рятувальники знайшли тіло одного хлопця та передали поліції.

Пошуки іншого продовжаться сьогодні.

Додамо, що вказаний кар’єр на Львівщині має дуже погану славу. Тут постійно гинуть люди. Кар’єр є діючим, у ньому видобувають пісок. Дно водойми має великі ями. До того ж з-під землі б’ють струмки крижаної води. Якщо натрапити на таку течію у воді, можна схопити судому і загинути. Місце не є обладнаним для купання. Більше того, тут заборонено купатися. Але людей влітку завжди багато.

4 дітей і 19 дорослих потонули за добу в Україні

У МНС інформують, що тільки за останню добу в Україні на воді загинуло 19 людей, з них – 4 дітей.

Вражає статистика за червень – на водних об’єктах потонув 181 дорослий громадянин і 35 – дітей.

Ця кількість жертв серед цивільних більша, ніж через наслідки бойових дій.

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