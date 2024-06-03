2 червня сталася трагедія на Хмельниччині. Під час купання потонули двоє дітей – 2010 і 2013 років народження.

Про це повідомляють у ДСНС, передають Новини України – НСН.

У неділю о 14:05 до рятувальників с. Ярмолинці надійшло повідомлення від працівників поліції, що в с. Сутківці Хмельницького району на місцевій водоймі, ймовірно, втопилися підлітки.

Ще до прибуття надзвичайників, медики дістали з води тіло хлопчика 2010 року народження та розпочали реанімаційні заходи, які, на жаль, не дали результату.

Окрім того, на місце події для пошуку іншого підлітка було залучено водолазів ДСНС Хмельниччини. Вони обстежили акваторію ставка та підняли на поверхню тіло дівчинки 2013 року народження.

На місці інциденту з рідними загиблих працювали психологи ДСНС.

Трагедія на Хмельниччині: відео з місця події

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