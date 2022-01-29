33-річному українцю загрожує смертна кара в «ДНР»

33-річному громадянину України Андрію Гаррюсу, який незаконно утримується у СІЗО-5 міста Донецька, загрожує найвища міра покарання. Як відомо, на окупованій території України бойовики практикують розстріли у якості найвищої міри. Смертна кара в «ДНР» активно застосовується, як би жахливо і по-дикунські це не звучало, особливо коли йдеться про центр Європи.

Про Андрія Гаррюса і його страшну історію повідомила український омбудсмен Людмила Денісова, передає NNS, Правозахисниця б’є на сполох, адже під загрозою життя громадянина України.

Що відомо про Андрія Гаррюса, якому загрожує смертна кара в «ДНР»

До 2014 року Андрій мешкав у селищі міського типу Кринична, що входить до складу Макіївки Донецької області. З початком тимчасової окупації виїхав до Дніпропетровської області: там одружився та намагався знайти роботу. Але згодом вирішив повернутися до рідного селища.

Зв’язок з Андрієм зник 11 грудня 2018 року, а наступного дня до його будинку увірвалася «штурмова група» для обшуку. Разом з ними був Андрій. Виглядав він виснаженим, ледь говорив та мав очевидні побої на тілі. Вагітну дружину та сина закрили на другому поверсі, речі перевернули, а його вивезли у невідомому напрямку.

За п’ять днів після цих подій Андрій вдруге став батьком: його дружина, втікаючи з ОРДО, почала народжувати прямо у потязі.

З’ясувати, що Андрій перебуває у донецькому СІЗО №5 рідним вдалося лише через кілька тижнів.

Представники окупаційної адміністрації звинувачують Андрія Гаррюса у нібито «підготовці диверсій». У разі визнання так званими «судами» чоловіка винним – йому може загрожувати найвища міра покарання: довічне ув’язнення або смертна кара.

Стан здоров’я в’язня

Андрій має проблеми зі шлунково-кишковим трактом та хронічний гайморит, який в умовах СІЗО постійно дає ускладнення. Жодна медична допомога йому не надається. Ліки, які передають рідні, до нього не потрапляють.

Усі вищеназвані дії стосовно Андрія Гаррюса є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року, – зазначила Денісова.

Вона звертається до керівництва МКЧХ в Україні з проханням терміново здійснити візит до Андрія Гаррюса і сприяти його негайному звільненню.

Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про його звільнення, – написала омбудсмен на своїй сторінці у Фейсбуці.

Не проміняв Україну на вихід із тюрми «ДНР»: 23-річний Богдан може померти у неволі

У Чернівецькій області знайшли мертвим 19-річного прикордонника, ще один – у тяжкому стані: подробиці

Як діяти у разі надзвичайної ситуації або війни: українцям дали інструкції