У Чернівецькій області знайшли мертвим 19-річного прикордонника, ще один – у тяжкому стані: подробиці

На Буковині знайшли мертвим 19-річного прикордонника, а через два дні 22-річний військовослужбовець отримав вогнепальне поранення грудної клітини, його стан важкий.

Так, у Чернівецькій області ввечері в п’ятницю, 21 січня, виявили тіло 19-річного військовослужбовця, який, за попередніми даними, помер від вогнепального поранення. А в ніч на 23 січня внаслідок вогнепального поранення у груди постраждав 22-річний військовий. Стан останнього медики оцінюють як тяжкий.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті kriminal.tv.

Перший інцидент стався біля кордону України з Румунією, повідомляє molbuk.ua з посиланням на прессекретаря Чернівецького прикордонного загону Сергія Бровка. Загиблий, за його словами, проходив строкову службу.

Подробиці того, що трапилося, поки не розголошують, проте повідомлялося, що у хлопця було поранення, несумісне з життям.

За інформацією керівництва прикордонного підрозділу, 19-річний військовослужбовець позитивно характеризувався товаришами по службі.

Бровко пообіцяв, що інші деталі розкриють пізніше – “виключно із дозволу слідчих органів”, коли експерти з’ясують, що саме сталося.

Щодо пораненого 22-річного військового, то Бровко не розповів, де саме і як він отримав поранення.

“Постраждалий прикордонник сам особисто доповів, що потребує медичної допомоги. Склад сусіднього прикордонного наряду надав первинну медичну допомогу”, цитує УНІАН представника Чернівецького прикордонного загону.

Пораненого врешті-решт доправили до Путильської лікарні. Бровко додав, що військовослужбовець перебуває у свідомості, однак стан його здоров’я тяжкий.

Зазначимо, що Чернівецький прикордонний загін імені генерал-хорунжого Олександра Пількевича (в/ч 2195) охороняє 404,7 км державного кордону з Республікою Румунією (234,7 км) та Республікою Молдова (170 км) у межах Чернівецької області.