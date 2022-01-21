Як діяти у разі надзвичайної ситуації або війни: українцям дали інструкції

Українцям докладно розповіли про те, як діяти у разі надзвичайної ситуації або війни на мирній території.

Незважаючи на прагнення українських політиків не допустити повномасштабного вторгнення Росії в Україну, багато хто заявляє, що війна триває вже 8 років і не виключає ескалації конфлікту.

У зв’язку із цим Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки представив брошуру під назвою “У разі надзвичайної ситуації або війни“, яка допоможе українцям знайти відповіді на головне питання: що робити, якщо станеться війна, передає NNS.

Так, на 14 сторінках документа можна дізнатися про оборонні здібності нашої країни, яка стримує країну-агресора з 2014 року. Також йдеться про те, що якщо настане повномасштабна війна, то ключовим елементом стануть підрозділи територіальної оборони у кожній області.

Як діяти у разі війни – українцям радять поставитися до власного будинку, як до фортеці:

перевірити підвали та укриття в будинку;

зробити запаси питної та технічної води;

подбати про запаси продуктів тривалого зберігання;

зібрати найнеобхідніші речі та документи у разі екстреної евакуації;

подбати про власний транспорт: щоб бак з паливом був повний під час евакуації;

подбати про альтернативні джерела обігріву та приготування їжі у разі відключення електрики та газу.

Творці брошури радять не розповідати про свої плани малознайомим людям, завжди носити з собою паспорт, уникати стовпотворень, а побачивши військових зі зброєю — терміново залишити небезпечний район.

Також українцям радять убезпечити себе від інформаційних загроз:

Заздалегіть треба упевнитися:

що маєте доступ до інформації з офіційних каналів державних органів, а також теле- і радіоканалів Суспільного мовлення;

що в разі необхідності зможете підтримувати зв’язок зі своїми близькими.

ЗАДУМАЙТЕСЯ, хто і з якою метою поширює інформацію:

чи є ця інформація на офіційних ресурсах держави?

для чого ця інформація з’явилася саме зараз?

це думка чи факт?

чи повідомляють про це інші джерела?

Під час обстрілу стрілецькою зброєю

Під час стрілянини найкраще сховатися у захищеному приміщенні (наприклад, у ванній кімнаті або навіть у самій ванні). Коли це неможливо, варто лягти, прикрившись предметами, які здатні захистити вас

від уламків і куль.

від уламків і куль. Якщо ви потрапили під стрілянину на відкритому місці, краще впасти на землю та закрити голову руками. Ефективним захистом буде будь-який виступ, навіть тротуар, заглиблення в землі або канава. Укриттям також може стати бетонна сміттєва урна або сходинки ґанку. Не намагайтеся сховатися за автомобілями або кіосками ― вони часто стають мішенями.

Де б ви не знаходились, тіло повинне бути у максимально безпечному положенні. Згрупуйтеся, ляжте в позу ембріона. Розверніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками та відкривши рот, щоб близький вибух не завдав шкоди барабанним перетинкам. Чекайте, поки стрілянина не вщухне, а пострілів не буде бодай протягом 5 хвилин.

Якщо ваше житло перебуває в зоні регулярних збройних зіткнень, потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою плівкою) ― це допоможе уникнути розльоту уламків скла. Бажано закрити вікна, наприклад, мішками з піском або масивними меблями.

Під час артобстрілів:

Під час артилерійського, мінометного обстрілу або авіаційного нальоту не залишайтеся в під’їздах, під арками та на сходових клітках. Також небезпечно ховатися у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій і під стінами будинків із легких конструкцій. Такі об’єкти неміцні, ви можете опинитись під завалом або травмуватися.

Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали вас на шляху, негайно лягайте на землю, туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення. Захист можуть надати бетонні конструкції (окрім тих, які можуть обвалитися або загорітися), траншеї, неглибокі підземні колодязі, широкі труби водостоку і канави.

Закривайте долонями вуха та відкривайте рот ― це врятує від контузії, убереже від баротравми.

Не приступайте до розбору завалів самостійно, чекайте фахівців з розмінування та представників аварійно-рятувальної служби.

Під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню:

Снаряд (ракету) можна помітити та зреагувати, залп реактивної установки добре видно. Вночі це яскравий спалах на обрії, а вдень ― димні сліди ракет;

Організуйте постійне спостереження, постійно тримайте у полі зору будівлі та споруди, які знаходяться поруч та які можливо використовувати як укриття. Після сигналу спостерігача є декілька секунд для того, щоб сховатись.

Ховайтеся у підвалі або в іншому заглибленому приміщенні. Вибирайте місце у кутку між несучими стінами та недалеко від вікон та дверей для того, щоб миттєво покинути будинок у випадку попадання снаряду.

Не виходьте з укриття, не почекавши хоча б 10 хвилин після завершення обстрілу, адже після залпу зазвичай ведеться уточнення результатів стрільби і коригування вогню або зміна позиції.

Ці та десятки інших корисних порад, зокрема, що робити, якщо почалися обстріли, читайте у докладних інструкціях від Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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