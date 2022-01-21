Як діяти у разі надзвичайної ситуації або війни: українцям дали інструкції

Українцям докладно розповіли про те, як діяти у разі надзвичайної ситуації або війни на мирній території.
Незважаючи на прагнення українських політиків не допустити повномасштабного вторгнення Росії в Україну, багато хто заявляє, що війна триває вже 8 років і не виключає ескалації конфлікту.
У зв’язку із цим Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки представив брошуру під назвою “У разі надзвичайної ситуації або війни“, яка допоможе українцям знайти відповіді на головне питання: що робити, якщо станеться війна, передає NNS.
Так, на 14 сторінках документа можна дізнатися про оборонні здібності нашої країни, яка стримує країну-агресора з 2014 року. Також йдеться про те, що якщо настане повномасштабна війна, то ключовим елементом стануть підрозділи територіальної оборони у кожній області.
Як діяти у разі війни – українцям радять поставитися до власного будинку, як до фортеці:
- перевірити підвали та укриття в будинку;
- зробити запаси питної та технічної води;
- подбати про запаси продуктів тривалого зберігання;
- зібрати найнеобхідніші речі та документи у разі екстреної евакуації;
- подбати про власний транспорт: щоб бак з паливом був повний під час евакуації;
- подбати про альтернативні джерела обігріву та приготування їжі у разі відключення електрики та газу.
Творці брошури радять не розповідати про свої плани малознайомим людям, завжди носити з собою паспорт, уникати стовпотворень, а побачивши військових зі зброєю — терміново залишити небезпечний район.
Також українцям радять убезпечити себе від інформаційних загроз:
Заздалегіть треба упевнитися:
- що маєте доступ до інформації з офіційних каналів державних органів, а також теле- і радіоканалів Суспільного мовлення;
- що в разі необхідності зможете підтримувати зв’язок зі своїми близькими.
ЗАДУМАЙТЕСЯ, хто і з якою метою поширює інформацію:
- чи є ця інформація на офіційних ресурсах держави?
- для чого ця інформація з’явилася саме зараз?
- це думка чи факт?
- чи повідомляють про це інші джерела?
Під час обстрілу стрілецькою зброєю
- Під час стрілянини найкраще сховатися у захищеному приміщенні (наприклад, у ванній кімнаті або навіть у самій ванні). Коли це неможливо, варто лягти, прикрившись предметами, які здатні захистити вас
від уламків і куль.
- Якщо ви потрапили під стрілянину на відкритому місці, краще впасти на землю та закрити голову руками. Ефективним захистом буде будь-який виступ, навіть тротуар, заглиблення в землі або канава. Укриттям також може стати бетонна сміттєва урна або сходинки ґанку. Не намагайтеся сховатися за автомобілями або кіосками ― вони часто стають мішенями.
- Де б ви не знаходились, тіло повинне бути у максимально безпечному положенні. Згрупуйтеся, ляжте в позу ембріона. Розверніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками та відкривши рот, щоб близький вибух не завдав шкоди барабанним перетинкам. Чекайте, поки стрілянина не вщухне, а пострілів не буде бодай протягом 5 хвилин.
- Якщо ваше житло перебуває в зоні регулярних збройних зіткнень, потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою плівкою) ― це допоможе уникнути розльоту уламків скла. Бажано закрити вікна, наприклад, мішками з піском або масивними меблями.
Під час артобстрілів:
- Під час артилерійського, мінометного обстрілу або авіаційного нальоту не залишайтеся в під’їздах, під арками та на сходових клітках. Також небезпечно ховатися у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій і під стінами будинків із легких конструкцій. Такі об’єкти неміцні, ви можете опинитись під завалом або травмуватися.
- Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали вас на шляху, негайно лягайте на землю, туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення. Захист можуть надати бетонні конструкції (окрім тих, які можуть обвалитися або загорітися), траншеї, неглибокі підземні колодязі, широкі труби водостоку і канави.
- Закривайте долонями вуха та відкривайте рот ― це врятує від контузії, убереже від баротравми.
- Не приступайте до розбору завалів самостійно, чекайте фахівців з розмінування та представників аварійно-рятувальної служби.
Під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню:
- Снаряд (ракету) можна помітити та зреагувати, залп реактивної установки добре видно. Вночі це яскравий спалах на обрії, а вдень ― димні сліди ракет;
- Організуйте постійне спостереження, постійно тримайте у полі зору будівлі та споруди, які знаходяться поруч та які можливо використовувати як укриття. Після сигналу спостерігача є декілька секунд для того, щоб сховатись.
- Ховайтеся у підвалі або в іншому заглибленому приміщенні. Вибирайте місце у кутку між несучими стінами та недалеко від вікон та дверей для того, щоб миттєво покинути будинок у випадку попадання снаряду.
- Не виходьте з укриття, не почекавши хоча б 10 хвилин після завершення обстрілу, адже після залпу зазвичай ведеться уточнення результатів стрільби і коригування вогню або зміна позиції.
Ці та десятки інших корисних порад, зокрема, що робити, якщо почалися обстріли, читайте у докладних інструкціях від Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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