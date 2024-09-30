30 вересня на фронті: Вугледар, Селідове, Торецьк – що відбувається на найгарячіших напрямках

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот п’ятдесяту добу. Розповідаємо про ситуацію 30 вересня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку сьогодні.

Свіжі дані “Новини України – НСН” надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 30 вересня 2024 року (із 19.00 29.09 по 08.00 30.09) ворог завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 76-ти засобів повітряного нападу противника:

однієї балістичної ракети «Іскандер-М» із окупованого Криму;

однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.;

однієї протирадіолокаційної ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

73 ударних БпЛА типу «Shahed» із районів Курськ, Єйськ, Орел – рф.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три – локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.

30 вересня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Курахівському напрямку.

За уточненою інформацією, за вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах удару однією ракетою та 88 авіаударів, скинувши 146 КАБів. Крім цього, здійснили понад 4400 обстрілів, з них 141 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Кучерівка, Студенок, Шалигине, Ободи, Есмань, Рев’якине, Глухів, Локня, Баничі, Бобилівка Сумської області; Вовчанськ, Муравське, Золочів, Зелений Гай, Богуславка, Чернещина, Ізюмське Харківської області; Новоєгорівка Луганської області; Федорівка, Сіверськ, Закітне, Часів Яр, Васюківка, Катеринівка, Торецьк, Дружба, Костянтинівка, Мирноград, Добропілля, Рівнопіль, Золота Нива, Шевченко, Курахове, Урожайне, Новоукраїнка, Богоявленка Донецької області; Запоріжжя, Білогір’я, Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області та Ольгівка Херсонської області.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Вовчанська.

відбулося три боєзіткнення поблизу Вовчанська. На Куп’янському напрямку точилося 13 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової.

точилося 13 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової. На Лиманському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Макіївки, Зарічного, Білогорівки, Невського, а також у районі Серебрянського лісу.

відбулося 12 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Макіївки, Зарічного, Білогорівки, Невського, а також у районі Серебрянського лісу. На Сіверському напрямку точився один бій біля Верхньокам’янського.

точився один бій біля Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Білої Гори та Часового Яру.

відбулося вісім боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Білої Гори та Часового Яру. На Торецькому напрямку точилося 11 боїв, зокрема, біля Щербинівки, Торецька та Неліпівки.

точилося 11 боїв, зокрема, біля Щербинівки, Торецька та Неліпівки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 28 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка, Селидове, Зелене Поле, Крутий Яр та Журавка. Найбільша концентрація атак була біля Селидового.

наші захисники відбивали 28 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка, Селидове, Зелене Поле, Крутий Яр та Журавка. Найбільша концентрація атак була біля Селидового. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 25 атак противника поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки.

Сили оборони зупинили 25 атак противника поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки. На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 17 наступальних дій біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки.

російські загарбники здійснили 17 наступальних дій біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки. На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Українські захисники відбили штурми противника неподалік Новоданилівки.

відбулося три боєзіткнення. Українські захисники відбили штурми противника неподалік Новоданилівки. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін.

обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник активно застосовує керовані авіаційні бомби та ударні БпЛА, здійснює мінометні та артилерійські обстріли українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області рф, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 21 авіаудар, використавши при цьому 30 КАБів.

Успіхи ЗСУ

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили дві артсистеми та станцію РЕБ.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 27 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, засіб ППО, 38 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 53 автомобілі та 16 одиниць спецтехніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 653060 (+1250) осіб,

танків ‒ 8874 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 17503 (+27) од,

артилерійських систем – 18822 (+27) од,

РСЗВ – 1204 (+0) од,

засоби ППО ‒ 963 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16224 (+38),

крилаті ракети ‒ 2610 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25548 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 3313 (+16)

Дані уточнюються.