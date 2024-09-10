10 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

10 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 10 вересня. День обміну ідеями. Всесвітній день запобігання самогубствам. Православні вшановують пам’ять святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори. Залишилося 112 днів до Нового року. Це вівторок, і на цей день припадає 930 день повномасштабної війни в Україні.

10 вересня – яке сьогодні церковне свято

10 вересня в церковному календарі – день пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори. Святі мучениці Минодора, Митродора і Німфодора були трьома рідними сестрами, які жили у Витинії (сучасна Туреччина) в часи імператора Максиміяна. Вони вирішили присвятити своє життя Богу і оселилися у безлюдному місці, щоб весь час проводити в молитвах. Імператор Максиміян, дізнавшись про їхню віру, наказав привести сестер до себе. Вони відмовилися зректися християнства, за що були піддані жорстоким тортурам і зрештою страчені. Їхня стійкість і відданість вірі зробили їх прикладом для багатьох християн.

10 вересня у світі

Всесвітній день запобігання самогубствам

10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубствам. Відзначається ця дата починаючи з 2003 року з ініціативи Міжнародної асоціації щодо запобіганню самогубств. Активну підтримку заходу надає Всесвітня організація охорони здоров’я, а патронує його Організація Об’єднаних Націй.

Тиждень освіти дорослих

У другій декаді вересня (10-16 вересня) щороку проводиться тиждень освіти дорослих. Це міжнародне свято було започатковано у 1999 році за ініціативою ЮНЕСКО, яку підхопили більш ніж у 50 країнах світу, у тому числі і в Україні. Метою тижня освіти є привернення уваги дорослого населення до того, що вчитися ніколи не пізно, і робити це потрібно впродовж усього життя.

День обміну ідеями

10 вересня щорічно відзначається День обміну ідеями (Swap Ideas Day). Засновником свята вважають Роберта Берча, за ідеями якого було створено ще декілька незвичних дат, таких як «День нічого», «День дрібниць» та «День нерівного килима».

Міжнародний день гінекологічного здоров’я

10 вересня відзначається Міжнародний день гінекологічного здоров’я. Започатковано у 2001 Кет Меззіллою.

Міжнародний день макіяжу

Макіяж оточує нас всюди — в повсякденному житті, в кіно, на сцені, на фотографіях та в рекламі. Існує й спеціальна подія, присвячене цьому мистецтву — Міжнародний день макіяжу, який щороку відзначається 10 вересня.

День портвейну

10 вересня щорічно відзначається День портвейну (Port Wine Day).

Іменини 10 вересня

Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 10 вересня, є жадеїт. З давніх часів з цього каменю виготовляли різні вироби. Здавна вірили, що жадеїт здатний вилікувати хвороби нирок, допомагає стабілізувати кров’яний тиск.

Традиції, заборони, прикмети 10 вересня

У народі цього дня традиційно збирали горобину – її сушили, готували варення, робили корисні настоянки. З давніх часів горобину шанували як рослину, що має захисні та цілющі властивості. Горобинове дерево намагалися обов’язково посадити біля будинку. Грона горобини, залишені на столі або на підвіконні цього дня, принесуть у дім щастя. Також гілочку горобини можна підвісити над вхідними дверима – для захисту від недобрих людей.

Цього дня наші пращури погоду осені й зими визначали за горобиною: якщо вона добре вродила – до дощової осені, морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань.

Ще прикмети 10 вересня

на горобині мало ягід — чекайте на суху осінь;

сонячний день — до кінця місяця буде негода;

дощить — до дуже теплої погоди;

багато ягід на горобині — до дощової осені і морозної зими.

Що не можна робити 10 вересня:

Жінкам заборонено сваритися з чоловіками, тому що будуть плакати.

В домі не можна залишати безлад.

Не варто згадувати старі образи, сумувати.

10 вересня в історії

Визначні події

1856 — закінчення Кримської війни, поразка Російської імперії, перемога коаліції Османської імперії, Великої Британії, Французької імперії та Сардинського королівства.

1919 — на Паризькій мирній конференції укладено Сен-Жерменський договір, який визнавав право Румунії на Буковину, Чехословаччини — на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною; Австро-Угорщина припинила своє існування.

1941 — у в’язницях Києва радянськими спецслужбами без вироку суду розстріляно всіх в’язнів.

1989 — Угорщина відкрила свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменувало перший прорив «берлінської стіни».

1993 — Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні у 1932—1933 роках».

Народилися 10 вересня

1854 — Іван Терещенко, український підприємець, колекціонер, меценат.

1883 — Дмитро Донцов, український літературний критик, публіцист, політичний діяч, фундатор теорії інтегрального націоналізму

1885 — Олександр Палладін, український біохімік, академік АН УРСР і АН СРСР.

1894 — Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург

1914 — Роберт Вайз, американський кінорежисер, чотириразовий лауреат «Оскара».

1930 — Анатолій Скороход, український математик, професор, член-кореспондент, академік НАН України (1985). Член Американської академії мистецтв і наук.

1939 — Петро Фомін, український учений-хірург, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, академік Національної академії медичних наук України.

1959 — Микола Канішевський, український журналіст, редактор і ведучий інформагентства «Вікна»

Померли 10 вересня

1975 — Джордж Паджет Томсон, британський фізик, лавреат Нобелівської премії 1937 року.

1983 — Фелікс Блох, швейцарський фізик, нобелівський лауреат (1952)

1994 — Макс Морлок, німецький футболіст, чемпіон світу (1954)

1999 — Альфредо Краус Трухильо, іспанський оперний співак, ліричний тенор.

2011 — Кліфф Робертсон, американський актор, володар премії «Оскар».

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