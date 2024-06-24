24 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

24 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 24 червня. Івана Купала. Міжнародний день феї. Віряни святкують Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя і День Святого Духа. Залишилося 190 днів до Нового року. Це понеділок і на цей день припадає 852 день повномасштабної війни в Україні.

24 червня – яке сьогодні церковне свято

Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя

24 червня в церковному календарі – Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя. Святий Іван Хреститель є одним з найважливіших святих у християнській традиції. Він був пророком і попередником Ісуса Христа, який передбачив його прихід і хрестив Ісуса у річці Йордан. Його народження було чудом, оскільки його мати Єлизавета була безплідною і вже в похилому віці, коли ангел сповістив її чоловіка Захарію про народження сина.

Іван Хреститель жив у пустелі, ведучи суворе аскетичне життя. Він проповідував покаяння і хрещення для прощення гріхів, готуючи людей до приходу Месії. Його діяльність мала великий вплив на єврейське суспільство того часу і привернула багато послідовників.

День Святого Духа

Кожного року п’ятдесят першого дня після Великодня православна церква відзначає важливе свято – День Святого Духа (нерідко називають Понеділком Святого Духа). Подія знаменує собою момент сходження Святого Духа на апостолів.

24 червня у світі

Івана Купала

На Купала люди збираються разом під вогнищем, співають пісні, танцюють і влаштовують різноманітні ігри та забави.

Свято Купала (або Івана Купала) — це давній слов’янський обряд, пов’язаний з обрядами літнього сонцестояння, який відзначається в ніч 24 червня за новим стилем).

Це свято має велике культурне значення серед слов’ян і є символом зміни сезону та плодючості.

Міжнародний день феї

24 червня у всьому світі відзначається Міжнародний день феї. Це свято для кожного малого та дорослого, що вірить у світ фей. А також це можливість поринути у глибоку історію, народний фольклор та традиції, у яких феї завжди були не тільки невіддільною частиною, але й головними героїнями.

День басейну

24 червня кожного року світ відзначає неофіційне, проте дуже позитивне свято – День басейну, але більш точна назва свята День плавання по колу (Swim a Lap Day). Ця подія пропонує ідеальне рішення класичної літньої дилеми: як потренуватися, не спітнівши і водночас залишаючись прохолодним. Але це свято не лише спортивне, оскільки плавання – це задоволення для всіх.

Іменини 24 червня

Антон, Іван, Микита, Яків, Ян.

Талісманом людини, народженої 24 червня є соколине око. Камінь відомий своєю оптичною ілюзією, яка надає йому вигляд соколиного ока. Здавна вірили, що соколине око має магічні та захисні властивості.

Традиції, заборони, прикмети 24 червня

У велике свято віряни йдуть на службу до церкви, якщо немає такої можливості, то можна помолитися вдома. Добре цього дня подати милостиню, надати посильну допомогу.

У Іоана Предтечі просять зцілення від хвороб, особливо від головного болю, святому моляться за дітей і щасливий шлюб. Відомі випадки зцілення людей від тяжких захворювань після молитви перед іконою святого.

Існує декілька народних прикмет до Духового дня:

погода цього дня визначає погоду на усе літо;

свято обов’язково принесе тепло, а раніше не чекайте потепління;

дощ обіцяє, що наступні два сезони будуть сонячними.

Ще прикмети 24 червня:

трава має сильний запах — до дощу;

вранці випало багато роси — буде великий урожай огірків;

під час сінокосу дощить — сіна буде мало;

вночі на небі багато зірок — стільки ж буде грибів;

жито ще не заколосилося до негоди.

Що не можна робити 24 червня

Не можна брати і давати в борг гроші, бо передасте своє щастя в чужі руки.

Заборонено спати цієї ночі, тому що прокидається вся нечисть.

Не варто піднімати гроші, якщо ви їх знайшли, принесете в життя біди.

24 червня в історії

Визначні події

1497 — перша задокументована згадка про відвідання європейцем Північної Америки: дослідник Джон Кабо (італієць за походженням Джованні Кабото) висадився на території, відомій нині як Ньюфаундленд, і проголосив її власністю англійського короля Генріха VII

1717 — представники британських масонських лож зібралися в пивній «Гусак і рожен» і заснували Велику ложу Англії — об’єднання всіх лож. Масонство оформився як організований рух.

1793 — Французький Конвент прийняв першу республіканську конституцію, котра проголошувала верховенство влади народу

1812 — армія Наполеона, найбільша військова сила Європи, що налічувала до 600 тисяч вояків, перетнула річку Німан і ступила на територію Російської імперії

1894 — на конгресі в Парижі, скликаному за ініціативою барона П’єра де Кубертена, прийнято рішення про утворення Міжнародного Олімпійського комітету і проведення раз на чотири роки Олімпійських ігор

1917 — у Києві на вщент заповненій Софійській площі Володимир Винниченко зачитав текст І Універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні

1941 — у трьох тюрмах Львова було розстріляно 2072 особи «з метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного, кримінально-політичного елемента»

1941 — розпочалися підготовлені членами ОУН(б) виступи місцевого населення у Львові, Луцьку, Перемишлі, Мостиському, Городоцькому, Рудківському, Бібрському, Жовківському та Яворівському районах Львівської області та Самбірському Дрогобицької області. До вечора того ж дня повстанці захопили містечко Вербу — райцентр Ровенської області і «вистріляли 50 енкаведистів та міліціонерів».

1947 — вперше офіційно повідомили про НЛО

1948 — за наказом Сталіна СРСР почав блокаду Західного сектору Берліна, в якому проживало понад 2,5 мільйони людей

1973 — з посади президента Ірландії пішов найстаріший державний діяч світу 90-річний Імон де Валера, одна з найколоритніших політичних фігур 20-го століття, не в останню чергу завдяки значним зусиллям котрого Ірландія добилася незалежності від Великої Британії

Народилися 24 червня

1860 — Феофіл Яновський, український терапевт і філантроп

1897 — Іван Лютий-Лютенко (Ґонта), український військовий та громадський діяч, меценат, старшина Запорізької дивізії, повстанський отаман Холодного Яру.

1914 — Мирослав Любачівський, верховний архієпископ Львівський, глава Української Греко-Католицької Церкви.

1932 — Девід Мактаггарт, засновник організації «Грінпіс»

1974 — Ольга Микитенко, українська співачка (сопрано); Заслужена артистка України.

1981 — Руслан Мезенцев, український гімнаст, віце-чемпіон Олімпійських ігор (2000).

1987 — Ліонель Мессі, гравець збірної Аргентини з футболу, найкращий футболіст світу 2009—2012, 2015, 2019 рр.

1988 — Павло Чайка, військослужбовець Збройних сил України, лейтенант, повний кавалер ордена «За мужність», Народний Герой України.

Померли 24 червня

1989 — Євген Кирилюк, український літературознавець, академік Національної академії наук України.

2008 – Олександр Мартинець, український художник-графік, педагог, професор Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Заслужений діяч мистецтв України.

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