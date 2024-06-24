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24 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

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24 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

24 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 24 червня. Івана Купала. Міжнародний день феї. Віряни святкують Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя і День Святого Духа. Залишилося 190 днів до Нового року. Це понеділок і на цей день припадає 852 день повномасштабної війни в Україні.

24 червня – яке сьогодні церковне свято

Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя

24 червня – яке сьогодні церковне свято

24 червня в церковному календарі – Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя. Святий Іван Хреститель є одним з найважливіших святих у християнській традиції. Він був пророком і попередником Ісуса Христа, який передбачив його прихід і хрестив Ісуса у річці Йордан. Його народження було чудом, оскільки його мати Єлизавета була безплідною і вже в похилому віці, коли ангел сповістив її чоловіка Захарію про народження сина.

Іван Хреститель жив у пустелі, ведучи суворе аскетичне життя. Він проповідував покаяння і хрещення для прощення гріхів, готуючи людей до приходу Месії. Його діяльність мала великий вплив на єврейське суспільство того часу і привернула багато послідовників.

День Святого Духа

Кожного року п’ятдесят першого дня після Великодня православна церква відзначає важливе свято – День Святого Духа (нерідко називають Понеділком Святого Духа). Подія знаменує собою момент сходження Святого Духа на апостолів.

24 червня у світі

Івана Купала

На Купала люди збираються разом під вогнищем, співають пісні, танцюють і влаштовують різноманітні ігри та забави.

Свято Купала (або Івана Купала) — це давній слов’янський обряд, пов’язаний з обрядами літнього сонцестояння, який відзначається в ніч 24 червня за новим стилем).

Це свято має велике культурне значення серед слов’ян і є символом зміни сезону та плодючості.

Міжнародний день феї

24 червня у всьому світі відзначається Міжнародний день феї. Це свято для кожного малого та дорослого, що вірить у світ фей. А також це можливість поринути у глибоку історію, народний фольклор та традиції, у яких феї завжди були не тільки невіддільною частиною, але й головними героїнями.

День басейну

24 червня кожного року світ відзначає неофіційне, проте дуже позитивне свято – День басейну, але більш точна назва свята День плавання по колу (Swim a Lap Day). Ця подія пропонує ідеальне рішення класичної літньої дилеми: як потренуватися, не спітнівши і водночас залишаючись прохолодним. Але це свято не лише спортивне, оскільки плавання – це задоволення для всіх.

Іменини 24 червня

  • Антон, Іван, Микита, Яків, Ян.

Талісманом людини, народженої 24 червня є соколине око. Камінь відомий своєю оптичною ілюзією, яка надає йому вигляд соколиного ока. Здавна вірили, що соколине око має магічні та захисні властивості.

Соколине Око

Соколине Око

Традиції, заборони, прикмети 24 червня

У велике свято віряни йдуть на службу до церкви, якщо немає такої можливості, то можна помолитися вдома. Добре цього дня подати милостиню, надати посильну допомогу.

У Іоана Предтечі просять зцілення від хвороб, особливо від головного болю, святому моляться за дітей і щасливий шлюб. Відомі випадки зцілення людей від тяжких захворювань після молитви перед іконою святого.

Існує декілька народних прикмет до Духового дня:

  • погода цього дня визначає погоду на усе літо;
  • свято обов’язково принесе тепло, а раніше не чекайте потепління;
  • дощ обіцяє, що наступні два сезони будуть сонячними.

Ще прикмети 24 червня:

  • трава має сильний запах — до дощу;
  • вранці випало багато роси — буде великий урожай огірків;
  • під час сінокосу дощить — сіна буде мало;
  • вночі на небі багато зірок — стільки ж буде грибів;
  • жито ще не заколосилося до негоди.

Що не можна робити 24 червня

  • Не можна брати і давати в борг гроші, бо передасте своє щастя в чужі руки.
  • Заборонено спати цієї ночі, тому що прокидається вся нечисть.
  • Не варто піднімати гроші, якщо ви їх знайшли, принесете в життя біди.

24 червня в історії

Визначні події

  • 1497 — перша задокументована згадка про відвідання європейцем Північної Америки: дослідник Джон Кабо (італієць за походженням Джованні Кабото) висадився на території, відомій нині як Ньюфаундленд, і проголосив її власністю англійського короля Генріха VII
  • 1717 — представники британських масонських лож зібралися в пивній «Гусак і рожен» і заснували Велику ложу Англії — об’єднання всіх лож. Масонство оформився як організований рух.
  • 1793 — Французький Конвент прийняв першу республіканську конституцію, котра проголошувала верховенство влади народу
  • 1812 — армія Наполеона, найбільша військова сила Європи, що налічувала до 600 тисяч вояків, перетнула річку Німан і ступила на територію Російської імперії
  • 1894 — на конгресі в Парижі, скликаному за ініціативою барона П’єра де Кубертена, прийнято рішення про утворення Міжнародного Олімпійського комітету і проведення раз на чотири роки Олімпійських ігор
  • 1917 — у Києві на вщент заповненій Софійській площі Володимир Винниченко зачитав текст І Універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні
  • 1941 — у трьох тюрмах Львова було розстріляно 2072 особи «з метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного, кримінально-політичного елемента»
  • 1941 — розпочалися підготовлені членами ОУН(б) виступи місцевого населення у Львові, Луцьку, Перемишлі, Мостиському, Городоцькому, Рудківському, Бібрському, Жовківському та Яворівському районах Львівської області та Самбірському Дрогобицької області. До вечора того ж дня повстанці захопили містечко Вербу — райцентр Ровенської області і «вистріляли 50 енкаведистів та міліціонерів».
  • 1947 — вперше офіційно повідомили про НЛО
  • 1948 — за наказом Сталіна СРСР почав блокаду Західного сектору Берліна, в якому проживало понад 2,5 мільйони людей
  • 1973 — з посади президента Ірландії пішов найстаріший державний діяч світу 90-річний Імон де Валера, одна з найколоритніших політичних фігур 20-го століття, не в останню чергу завдяки значним зусиллям котрого Ірландія добилася незалежності від Великої Британії

Народилися 24 червня

Павло Чайка

Павло Чайка

  • 1860 — Феофіл Яновський, український терапевт і філантроп
  • 1897 — Іван Лютий-Лютенко (Ґонта), український військовий та громадський діяч, меценат, старшина Запорізької дивізії, повстанський отаман Холодного Яру.
  • 1914 — Мирослав Любачівський, верховний архієпископ Львівський, глава Української Греко-Католицької Церкви.
  • 1932 — Девід Мактаггарт, засновник організації «Грінпіс»
  • 1974 — Ольга Микитенко, українська співачка (сопрано); Заслужена артистка України.
  • 1981 — Руслан Мезенцев, український гімнаст, віце-чемпіон Олімпійських ігор (2000).
  • 1987 — Ліонель Мессі, гравець збірної Аргентини з футболу, найкращий футболіст світу 2009—2012, 2015, 2019 рр.
  • 1988 — Павло Чайка, військослужбовець Збройних сил України, лейтенант, повний кавалер ордена «За мужність», Народний Герой України.

Померли 24 червня

  • 1989 — Євген Кирилюк, український літературознавець, академік Національної академії наук України.
  • 2008 – Олександр Мартинець, український художник-графік, педагог, професор Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Заслужений діяч мистецтв України.

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