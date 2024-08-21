21 серпня на фронті: уразили ЗРК-300 у Новошахтинську, ворог посилив атаки на Донбасі, Придніпров’ї,  Харківщині

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот десяту добу. Розповідаємо про ситуацію 21 серпня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

21 серпня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулось 166 бойових зіткнень. Понад третина з яких – на Покровському напрямку.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах вісім ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 83 авіаційних удари, зокрема скинув 104 КАБи. Крім цього, здійснив 4390 обстрілів, з них 152 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1558 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Козача Лопань, Рідкодуб, Нове, Серебрянка, Верхньокам’янське, Григорівка, Часів Яр, Дружба, Торецьк, Неліпівка, Гродівка, Олександропіль, Мирноград, Михайлівка, Вугледар, Водяне, Новодарівка Новоандріївка, Лобкове, Новояковлівка, Новопавлівка, Миколаївка.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ одинадцять разів.

ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ одинадцять разів. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 15. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Берестового, Стельмахівки, Синьківки та Степової Новоселівки.

кількість бойових зіткнень за добу склала 15. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Берестового, Стельмахівки, Синьківки та Степової Новоселівки. На Лиманському напрямку наші війська відбивали 18 атак противника в районах Макіївки, Новосадового, Греківки, та Діброви.

наші війська відбивали 18 атак противника в районах Макіївки, Новосадового, Греківки, та Діброви. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Виїмки і Переїзного.

Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Виїмки і Переїзного. На Краматорському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського. Ситуація контрольована.

українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського. Ситуація контрольована. За підтримки бомбардувальної та штурмової авіації, ворог двадцять чотири рази намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Нью-Йорк, Неліпівка, Торецьк та Залізне.

та штурмової авіації, ворог двадцять чотири рази намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Нью-Йорк, Неліпівка, Торецьк та Залізне. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 66 атак противника. Ворог намагається просуватись в напрямку Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та Зеленого Поля.

наші захисники відбивали 66 атак противника. Ворог намагається просуватись в напрямку Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та Зеленого Поля. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Карлівка, де окупанти десять разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Карлівка, де окупанти десять разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. На Времівському напрямку противник здійснив дві спроби захопити наші позиції неподалік Водяного Донецької області.

противник здійснив дві спроби захопити наші позиції неподалік Водяного Донецької області. На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи двічі безуспішно намагались просунутись в напрямку Новоданилівки та поблизу Малої Токмачки.

ворожі підрозділи двічі безуспішно намагались просунутись в напрямку Новоданилівки та поблизу Малої Токмачки. Активізувались загарбники на Придніпровському напрямку , тут нашим захисникам довелось відбивати п’ять атак на укранські позиції.

загарбники , тут нашим захисникам довелось відбивати п’ять атак на укранські позиції. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Успіхи ЗСУ

Сили оборони України продовжують послаблювати протиповітряну оборону російських загарбників

Так, у ніч на 21 серпня підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області рф.

За результатами об’єктивного контролю спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується.

Слід зазначити, що комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення.

Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих цілях збройних сил рф триває.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, трьох засобах ППО, трьох артилерійських система, одній РЛС та ще по одному іншому важливому об’єкту російських окупантів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 21 бойову броньовану машину, 60 артилерійських систем, засобів ППО – 2, 38 БпЛА оперативно-тактичного рівня, чотири крилаті ракети, 79 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 603010 (+1210) осіб,

танків ‒ 8522 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 16542 (+21) од,

артилерійських систем – 17216 (+60) од,

РСЗВ – 1166 (+0) од,

засоби ППО ‒ 928 (+2) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13902 (+38),

крилаті ракети ‒ 2442 (+4),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23221 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 2887 (+2)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 20 серпня на фронті: третина усіх боєзіткнень на Покровському напрямку